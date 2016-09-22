به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی مغیثی بعداز ظهر پنجشنبه در مراسم غبار روبی و عطرافشانی مزار شهدای نهاوند گفت: دوران ۸ ساله دفاع مقدس به عنوان گنجینه‌ای تمام‌نشدنی است که باید به درستی به نسل امروز و فردای کشور منتقل شود.

وی با بیان اینکه ما باید حماسه‌سازی‌های رزمندگان و ایثارگران را به نسل آینده انتقال دهیم، گفت: انتقال و تبیین این ارزشها و آرمان ها و اندیشه های امام راحل و شهدای گرانقدر وظیفه ای همگانی است و هرکس به اندازه درک و فهم خود باید در این راستا قدم بردارد.

وی با اشاره به اینکه تنها در حکومت دینی و اسلامی است که به تعیین سرنوشت افراد احترام گذاشته می‌شود، گفت: ایران اسلامی به واسطه آزادی و استقلال فکری مبتنی بر آیات و روایات زمینه تعالی افراد را فراهم ساخته است.

امام جمعه نهاوند با اشاره به خدمات ارزشمند انقلاب اسلامی برای آحاد مردم افزود: امروز انقلاب اسلامی امید همه آزادی خواهان جهان است بنابراین تبیین اهداف ارزشمند آن وظیفه مسئولان، نخبگان و اندیشمندان در سطوح بین المللی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند ۸۵۰ لاله گلگون کفن را تقدیم امنیت و آزادی امروز ایران اسلامی کرده است، عنوان کرد: پاسداری از ارزش ها و آرمان های این شهدا با توجه به موقعیت موجود در کشور در بحث فرهنگ باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز فرهنگ غربی در حال بیرون راندن فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است، گفت: همه مردم و مسئولین در حفاظت از این ارزش ها که امروز شاهد نقض آن هستیم، وظیفه دارند.

حجت الاسلام مغیثی با بیان اینکه بی حجابی، ترویج بی بندوباری، اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی، چشم چرانی و هرزگی از مفاسد حاکم شده غربی و استکبار بر ایران است، گفت: وقتی مقام معظم رهبری بحث نفوذ در عوام و خواص را مطرح می‌کند این مسئله مهم را مشاهده و لمس می‌کند.

وی افزود: نفوذ در افراد و اشخاص بسته به جایگاه آنها در کشور ملموس است.