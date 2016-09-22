تعریف منابع پایدار و صحیح برای مدیریت شهری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته بعدازظهر پنج شنبه در آیین نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر همدان با تاکید براینکه مردم از شهرداری انتظار دریافت خدمات مناسب دارند و باید برای ارائه خدمات مطلوب برنامه ریزی داشت چراکه مردم شایسته بهترین خدمات هستند، گفت: انجام خدمات مناسب در شهرها نیازمد درآمد پایدار است.

امیر خجسته باتاکید بر توجه به منابع و پتانسیل های شهر همدان برای ایجاد درآمدهای پایدار، اظهارداشت: همدان دارای منابع سرشاری است و باید از این منابع به نحو مطلوب بهره جست.

وی بابیان اینکه برخی شهرها به خوبی توانسته‌اند درآمدهای پایدار ایجاد کنند، به پیگیری‌ موضوعات مختلف در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تبدیل وضعیت کارمندان شهرداری پیگیری شده و موضوع تصویب مشاغل سخت همچون رانندگی در ناوگان حمل و نقل عمومی در حال پیگیری است.

شهردار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه در دهه ۷۰ برای اتوبوس‌ها ۱۷ درصد از هزینه را پرداخت می‌کردیم و مابقی توسط دولت پرداخت می‌شد اما از سال ۸۹ به بعد حتی یک اتوبوس نیز به شهرداری تحویل نشده است، گفت: در سال ۹۲ تعداد ۱۰ دستگاه و در سال ۹۳ نیز تعداد ۱۵ دستگاه اتوبوس از محل دریافت وام خریداری شد.

سیدمصطفی رسولی بابیان اینکه در سال ۹۴ و ۹۵ بازسازی اتوبوس‌های شهری همدان آغازشد، گفت: شرکت‌های بازسازی اتوبوس در شهرهای دیگر برای هر اتوبوس بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه درخواست می کردند که در پی این رویداد در تعمیرگاه‌های همدان و با کیفیت بالاتر و قیمتی حدود ۶۰ میلیون تومان اتوبوس‌ها بازسازی شد.

شهردار همدان از نصب ۲۳ دوربین ثبت تخلف در شهر همدان خبرداد و گفت: طبق مصوبات تعداد دوربین ها به بیش از ۵۰ دوربین خواهد رسید.

وی از ثبت تخلف ۱۰ میلیارد تومانی دوربین‌های فعلی سخن گفت و افزود: اگر برابر قانون ۶۰ درصد این مبلغ به شهرداری برسد، دیگر نیاز به وام نخواهیم داشت.