به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی بعدازظهر پنج شنبه در یادواره «امیران، فرماندهان، سرداران و ۱۱۰۰ شهید شهرستان ملایر» با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دوران دفاع مقدس را می‌توان برهه‌ای استثنایی و غرورآفرین دانست که باید همواره آن را ارج نهاد.

وی به کنگره امیران، فرماندهان، سرداران و ۱۱۰۰ شهید شهرستان ملایر اشاره کرد و با بیان اینکه جانبازان نقش ارزنده‌ای در این کنگره‌ها دارند، گفت: کنگره های یادواره شهدا یک انفجار معنویت است و هرجا این همایش ها برگزار می شود، تا مدتها اثر خود را چه بر حاضرین در آن همایش و چه بر غایبین آن تا مدتها به بهترین وجه میگذارد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه باید دست دست‌اندرکاران این برنامه‌ها را بوسید، افزود: در جنگ بهترین فرزندان این مملکت برای دفاع از عزت و اقتدار این مردم به شهادت رسیدند.

امام خمینی(ره) به مقوله دفاع مقدس تقدس و روحانیت بخشید

وی با بیان اینکه هر کسی که بخواهد در یک جنگ نابرابر پیروز شود روش دفاع مقدس ما روش بسیار خوبی است، افزود: ویژگی‌های دفاع مقدس نقاط مختلف این حادثه ارزشمند را برجسته کرده است.

وی عنوان کرد: امام خمینی(ره) به مقوله دفاع مقدس تقدس و روحانیت بخشید و فلسفه این تقدس، فقط بطلان دشمن و صحت راه و هدف ما نبود بلکه آنچه حق را نمایان و جبهه را در جانها و دلها مقدس کرد و وجدانهای آگاه و بیدار برآن صحه گذاشتند، اعمال و رفتار رزمندگان در جبهه های نبرد بود.

سردار سلیمانی افزود: در تاریخ بشر جز در دوران صدر اسلام که همه ارزش‌های انسانی یک جا پایه‌گذاری می‌شد و در سپاه امام حسین(ع) که با تعداد کم اما پرفضیلت پیروزی را از آن خود کرد، کمتر صحنه‌های همچون دفاع مقدس دیده‌ایم که این گونه تحول‌زا و تاثیرگذار باشد.

چفیه‌ رهبرانقلاب یک تذکر دائمی به ارادتمندان دفاع مقدس است



وی با اشاره به اینکه دو نهاد حوزه علمیه و دانشگاه‌ها در کشور تأثیرگذار هستند افزود: طلاب و دانشگاهیان خوب می‌دانند که دفاع مقدس ورای همه مسائل بود و به تنهایی توانست همه بحث‌های اخلاقی و رفتاری دینی را به مرحله ثبوت و عمل رسانده و بر جامعه تاثیرگذار باشد.

فرمانده سپاه قدس با اشاره به وجود پربرکت رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: ایشان به عنوان بزرگترین شخصیت جهان اسلام خاضعانه چفیه دفاع مقدس را همچون عمامه رسول خدا گرامی داشته و آن را بر گردن می‌اندازند.

وی بابیان اینکه امام خمینی(ره) با القاب خاصی از دفاع مقدس یاد می‌کردند، تأکید کرد: چفیه‌ای که بر روی دوش رهبرانقلاب است یک تذکر دائمی زنده به ارادتمندان دفاع مقدس است.

دفاع مقدس فاصله سرباز و فرمانده را از بین برد

سردار سلیمانی با تاکید بر اینکه شهدا اولیای خاص خداوند هستند، ادامه داد: افتخار آقای اوباما این است که همجنس بازی را در ارتش خود قانونی کرد.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) ما را از داخل نظام شاهنشاهی بیدار کرد، گفت: فرماندهان جنگ ما ویژگی های خاصی داشتند به‌طوری که در ۸ سال دفاع مقدس ما هیچ امتیاز و تفاوتی بین فرمانده و سرباز نداشتیم. این جنگ فاصله سرباز و فرمانده را از بین برد که نمونه آن شهید همت بود که سوار بر یک موتور به شهادت رسید.

سردار سلیمانی با بیان اینکه امروز جامعه ما نیازمند آن فضای جهادی حاکم بر جبهه است، ادامه داد: از ویژگی‌ های جبهه تربیت فرزندان پاک بود.

برخی به غلط می‌گویند کشور ما منزوی است

وی بااشاره به اینکه قریب به ۲۷ کشور مسلمان وجود دارد که از این ۲۷ کشور، ۱۶ کشور توسط دیکتاتورهای مورثی اداره می شوند و ۷ کشور درگیر جنگ هستند و برای همین باید قدر نظام خود را دانست، گفت: اینکه امریکا برای مردم عراق صدام را ساقط کرد، یک دروغ است.

وی با بیان اینکه مردم عراق، ایرانیان را برای مقابله با تروریسم قبول کردند اما اجازه ندادند امریکایی ها یک پایگاه نظامی در عراق بنا کنند، گفت: یک رهبر حکیم، دانا و متقی در راس این نظام قرار دارد و کشور ما، یک کشور مقتدر است.

سردار سلیمانی با بیان اینکه برخی به غلط میگویند کشور ما منزوی است، اما اگر کشور ما منزوی است چرا اینقدر دشمنان خواستار پیمان بستن با ما هستند، گفت: مردم کشور هایی مثل عراق و افغانستان توجه جدی به رهبری دارندو

وی با تاکید بر اینکه باید پیرامون مسائل اصولی مثل مقابله با دشمن وحدت داشت، گفت: نباید عده ای وعده های دروغ دشمنان را باور کنند.

در نبرد با دشمن نباید دو صدایی وجود داشته باشد

سردار سلیمانی عنوان کرد: در مقابله با دشمن، فهم و آگاهی مردم مسئله ای حیاتی است و هر گاه فهم و توقع مردم را ارتقا دادیم، کشور پیشرفت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه امروز در عراق و دیگر کشورها رهبری انقلاب دارای ارزش بالایی هستند، گفت: نمی شود در یک نبرد بین عالم اسلام و دشمنان اسلام و ایران دوصدایی وجود داشته باشد و کسانی دشمن را دوست پندارند.

وی بابیان اینکه اگر کسی در جایگاهی بخواهد دشمن را دوست جلوه دهد این کار عین خیانت است، تاکید کرد: خدا لعنت کند شجره خبیثه ملعونه آل‌سعود را که بیت‌الله‌الحرام را به ناحق مصادره کرده است.