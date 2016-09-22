ترافیک لاین شمالی و جنوبی آزادراه کرج سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران- کرج و کرج - قزوین سنگین است.

وی در ادامه اضافه کرد: سنگینی بار ترافیک در لاین شمالی آزادراه کرج از محدوده شهرک خاتم الانبیاء آغاز شده و تا محدوده پل مهرویلا ادامه دارد.

سرهنگ اکبری ترافیک لاین جنوبی آزادراه از میدان استاندارد تا پل فردیس را سنگین اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان البرز وضعیت عبور و مرور در محور کرج - چالوس را عادی اعلام کرد و گفت: ترافیک در جاده مخصوص از محدوده شهرک خاتم الانبیاء به سمت کرج سنگین است.