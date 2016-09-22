به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی بی سی»، شماری از کشورها و نهادهای کمک کننده دولت افغانستان، از توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» استقبال کرده‌اند.

این توافقنامه امروز یکم مهر ماه مصادف با ۲۲ سپتامبر میان نمایندگان دولت افغانستان و حزب اسلامی افغانستان امضا شد. این سند پس از امضای «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اجرایی می شود.

سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد: از توافقنامه صلح به عنوان یک گام رو به جلو برای پایان دادن مسالمت آمیز جنگ در افغانستان استقبال می‌کند.

در بیانیه سفارت آمریکا آمده است: دولت واشنگتن به حمایت خود از روند صلح به مالکیت و رهبری افغانستان که منجر به توقف خشونت و منازعه از سوی مخالفین مسلح دولت، قطع روابط با گروه‌های تروریستی و پذیرش قانون اساسی افغانستان از جمله محافظت از حقوق زنان و اقلیت ها گردد، ادامه می‌دهد.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خوش بینی خود را از امضای این توافقنامه اعلام کرده است.

یوناما اعلام کرد: از تلاش‌های دولت افغانستان برای تعامل با کسانی که خواهان صلح هستند، حمایت و استقبال می‌کند.

در بیانیه یوناما تاکید شده است: روند صلح باید تحت مالکیت افغانستان ادامه یابد.

سفارت انگلیس در افغانستان نیز توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی را یک گام مثبت خواند و اعلام کرد: منتظر اجرای کامل آن می‌باشد.

در بیانیه سفارت انگلیس آمده است: دولت انگلیس از تلاشهای دولت افغانستان در راستای صلح به رهبری کابل حمایت می‌کند و از همه گروه‌ها می‌خواهد که از چنین تلاشهایی برای پایان جنگ، بهبود امنیت، ثبات و رفاه در این کشور حمایت کنند.