  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۳

سمینار اصول و تکنیک‌های رانندگی تدافعی در پارس جنوبی برگزار شد

سمینار اصول و تکنیک‌های رانندگی تدافعی در پارس جنوبی برگزار شد

بوشهر - سمینار اصول و تکنیک‌های رانندگی تدافعی با حضور جمعی از رانندگان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی با همکاری آموزش نیروی انسانی ستاد مجتمع برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، مسئول برنامه‌ریزی و اجرا آموزش نیروی انسانی ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی اظهارداشت: سمینار اصول و تکنیک‌های رانندگی تدافعی با حضور ۱۳۰ نفر از رانندگان شاغل در واحد حمل و نقل مجتمع با تدریس استاد سید حسین فراهانی به عنوان مدرس در این دوره آموزشی برگزار شد.

شهناز زرگانی افزود: رانندگان در این دوره‌ آموزشی پس از مرور عوامل شایع بروز تصادف رانندگی در ایران، با اصول و تکنیک‌های رانندگی تدافعی و ایمنی ترافیک آشنا شده و روشهای پیشگیری از بروز تصادفات را فرا گرفتند.

کد مطلب 3776127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه