به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، مسئول برنامه‌ریزی و اجرا آموزش نیروی انسانی ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی اظهارداشت: سمینار اصول و تکنیک‌های رانندگی تدافعی با حضور ۱۳۰ نفر از رانندگان شاغل در واحد حمل و نقل مجتمع با تدریس استاد سید حسین فراهانی به عنوان مدرس در این دوره آموزشی برگزار شد.

شهناز زرگانی افزود: رانندگان در این دوره‌ آموزشی پس از مرور عوامل شایع بروز تصادف رانندگی در ایران، با اصول و تکنیک‌های رانندگی تدافعی و ایمنی ترافیک آشنا شده و روشهای پیشگیری از بروز تصادفات را فرا گرفتند.