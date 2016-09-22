به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری سرشماری عمومی نفوس و مسکن، با بیان اینکه براساس توصیه سازمان ملل متحد هر پنج یا ۱۰ سال سرشماری باید صورت گیرد، اظهار کرد: اولین سرشماری کشور در سال ۱۳۳۵ و آخرین آن ۱۳۹۰ صورت گرفته است. از سال ۸۵ سرشماری هر پنج سال یک بار انجام می‌گیرد و قبل از این تاریخ هر ۱۰ سال یک بار بوده است.

وی ادامه داد: عملیات سرشماری اینترنتی از طریق سامانه www.sarshomari۹۵.ir از سوم مهر ماه و عملیات میدانی و فرم‌های الکترونیکی برای خانوارهای موسسه‌ای، معمولی و غیرساکن از ۲۵ مهرماه جاری تا ۲۵ آبان ماه به مدت ۳۱ روز انجام می‌شود و در صورتی که خانوار موفق به ثبت نام نشود ثبت نام از طریق آمارگیری تلفنی صورت می‌گیرد که برای اجرای آمارگیری تلفنی تا ۲۸ آبان ماه فرصت در نظر گرفته شده است؛همچنین آمارگیری حضوری نیز از ۲۴ مهرماه جاری آغاز می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی با بیان اینکه تعداد ۱۰ هزار نفر در سامانه آمارگیری شرکت کرده‌اند، عنوان کرد: ۳۹ نفر یعنی حدود چهار دهم درصد دارای مدرک دکتری، هزار و ۱۵۴ نفر حدود ۱۲ درصد مدرک کارشناسی ارشد، پنج هزار و ۳۶۴ نفر حدود ۵۴ درصد مدرک کارشناسی، هزار و ۱۰۴ نفر حدود ۱۱ درصد مدرک فوق دیپلم و دو هزار و ۳۳۹ نفر معادل ۲۳ درصد مدرک دیپلم دارند.

وی ادامه داد: به لحاظ اشتغال ۶۴ درصد افراد ثبت نام شده بیکار، ۲۲ درصد دانشجو و هزار و ۳۲۵ نفر شاغل هستند.

جمشیدی با اشاره به سرشماری سال ۹۰ خاطر نشان کرد: جمعیت خراسان رضوی در سرشماری سال ۹۰، پنج میلیون و ۹۹۱ هزار نفر برآورد شده است که در قالب یک میلیون و ۷۱۷ هزار خانوار سکونت داشتند، بعد خانوار سه و نیم درصد، رشد جمعیتی استان یک و چهار دهم درصد، بار تکلف استان دو و نیم درصد، تعداد جمعیت شاغل یک میلیون و ۷۲۹ هزار و جمعیت غیر شاغل چهار میلیون و ۲۶۴ هزار نفر عنوان شده است.

وی عنوان کرد: در سال ۹۰ هشت درصد از جمعیت کشور در استان خراسان ساکن بوده وذ بعد خانوار در کشور و در استان ۳.۵ نفر، ضریب شهرنشینی در کشور ۷۱.۴ درصد و در خراسان رضوی ۷۱.۹ دهم درصد، بار تکلف در کشور دو و هفت دهم درصد و در خراسان رضوی دو و نیم درصد برآورد شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در شهریور ماه جاری رئیس جمهور دستور انجام سرشماری را طی چارتی به سایر استانداری‌ها ابلاغ کرده است، بیان کرد: ستاد سرشماری مسکن و نفوس در راس این چارت قرار دارد، همچنین ستاد سرشماری استان که مسئول آن استاندار است و بعد از آن مدیر اجرایی سرشماری و قائم مقام آن مسئولیت بالایی در اجرای سرشماری به عهده دارند.

وی اظهار کرد: هزارو ۹۳۴ نفر مامور آمارگیری سرشماری در نظر گرفته شده است که از این میان هزار و ۷۵۷ نفر مامور اصلی، ۱۳۷ نفر مامور ذخیره، ۴۰ نفر مامور تلفنی و یک نفر معاون فنی و آموزشی، ۴۰ نفر معاون فنی و آموزشی شهرستان‌ها و ۲۹ نفر مسئول و متصدیان روابط عمومی استان و شهرستان‌ها هستند.

جمشیدی با تاکید بر اینکه ماموران سرشماری اجازه پرسش سوال غیر از ۶۷ اقلام اطلاعاتی ندارند، اظهار کرد: 10 قلم شامل شماره کد پستی و کارت ملی، ۱۵ قلم اطلاعات هویتی، هفت قلم اطلاعات مهاجرتی، سه قلم اطلاعات سواد و تحصیل، یک قلم در خصوص وضعیت اشتغال، هفت قلم اطلاعات زناشویی و باروری و پنج قلم اطلاعات مسکن مورد پرسش قرار می‌گیرد که در ثبت نام اینترنتی ۵۲ قلم اطلاعات اخذ می‌شود و هزار و پانصد جایزه یک میلیونی برای ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: براساس ماده پنج قانون مرکز آمار ایران همه وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلف به آمادگی افراد، وسائط نقلیه و سایز تجهیزات مورد نیاز هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی در رابطه با اطلاع رسانی انجام سرشماری به مردم، عنوان کرد: صبح شنبه هفته آینده زنگ سرشماری به صدا در خواهد آمد، ظهر شنبه شورای برنامه ریزی و عصر شنبه شورای اداری استانداری در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: مبلغ دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای ماموران آمارگیری در طی مدت ۳۱ روز در نظر گرفته شده است و هر مامور آمارگیری باید سه حوزه و حداقل ۴۰ خانوار را پوشش دهد.