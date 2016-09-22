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۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۱

رئیس اتاق بازرگانی گرگان:

مشکل صنایع دستی گلستان برندسازی است

مشکل صنایع دستی گلستان برندسازی است

گرگان- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی گرگان مشکل عمده صنایع دستی را برندسازی و استاندارد سازی عنوان کرد.

رمضان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر صنایع دستی را یکی از ظرفیت های مهم گلستان برشمرد و درباره عمده مشکل تعاونی های تولید صنایع دستی اظهار کرد: دغدغه ای که هنرمندان ما با آن درگیر هستند و یکی از مشکلات استان ما است، نداشتن یک برنامه مشخص برای صنایع دستی است.

وی درباره ظرفیت های صنایع دستی استان هم گفت: در شمال گلستان، فرش، در شرق، بافندگی دستی و در مرکز استان هم سوغات نان گرگان را معرفی می کنند اما با وجود این همه ظرفیت نتوانستیم برند خوبی را به عنوان نماد گلستان به سایر نقاط کشور معرفی کنیم.

بهرامی تاکید کرد: ما دست به کار شده ایم و باید بسته ای را تعریف کنیم تا معرّف و نمادی باشد برای ارائه به  کسی که به استان ما وارد می شود.

وی گفت: متولی این بخش صنایع دستی و گردشگری است و باید این بسته صنایع دستی را آماده کند تا براساس آن تولید صنایع دستی استاندارد شود.

کد مطلب 3776136

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