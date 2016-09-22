قاتل بانوی آق قلایی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان، قدرت اله محمدی فیروزجائی گفت: متهم با دستور قضایی بازداشت و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.

فیروزجائی افزود: پس از دریافت گزارش مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرستان آق قلا، اقدامات قضایی و انتظامی از سوی مرجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این حادثه که پسر خانواده اقدام به قتل مادر خود کرده بود، توسط مامورین انتظامی دستگیر شد و براساس تصمیم قضایی بازداشت است.

دادستان آق قلا افزود: متاسفانه این پنجمین قربانی است که نزاع و کشمکش های خانوادگی در نیمه ی نخست امسال در این شهرستان می گیرد.