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۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

دادستان آق قلا:

قاتل بانوی آق قلایی دستگیر شد

قاتل بانوی آق قلایی دستگیر شد

آق قلا- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا از دستگیری فردی خبر داد که مادرش را به قتل رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل گلستان،  قدرت اله محمدی فیروزجائی گفت: متهم با دستور قضایی بازداشت و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.

فیروزجائی افزود: پس از دریافت گزارش مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرستان آق قلا، اقدامات قضایی و انتظامی از سوی مرجع قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این حادثه که پسر خانواده اقدام به قتل مادر خود کرده بود، توسط مامورین انتظامی دستگیر شد و براساس تصمیم قضایی بازداشت است.

دادستان آق قلا افزود: متاسفانه این پنجمین قربانی است که  نزاع و کشمکش های خانوادگی در نیمه ی نخست امسال در این شهرستان می گیرد.

کد مطلب 3776160

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    نظرات

    • ناشناس ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
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      دیروز یک نفر مرد ۶۰ساله به خاطر ۲۵۰۰۰۰۰ زندان رفت در مشهد

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