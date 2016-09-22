اقتدار ایران اسلامی مرهون رشادت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید عصر پنجشنبه در مراسم مهمانی لاله ها در گلزار شهدای علی صالح(ع) اظهار داشت: در سایه توجه به توانمندی های داخلی و استعداد جوانان این سرزمین ایران اسلامی هم اکنون در علوم و فنون مختلف خودکفا و دست بیگانگان از این کشور کوتاه شده است.

وی افزود: این اقتدار در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی مرهون رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس است که با کمترین امکانات در مقابل دشمنی که از سوی دنیای استکبار به‌طور همه جانبه حمایت می شد، ایستادگی کردند.

استاندار ایلام یادآور شد: بدون شک می توان ادعا کرد ایران تاثیرگذار ترین کشور در منطقه بحران زده خاورمیانه است و حل و فصل بسیاری از منازعات کنونی بدون مشارکت کشورمان امکان پذیر نیست.

مروارید ادامه داد: تحقق این امر در سایه حفظ وحدت و انسجام ملی از سوی مردم و مسئولان و هدایت های رهبر معظم انقلاب حاصل شده است.

وی در ادامه به نقش ایلام در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: مردم این استان در جنگ با وجود کمترین امکانات و تجهیزات جنگی، رشادت های بسیاری از خود به نمایش گذاشتند ولی در آثار هنری و سینمایی این فداکاری ها کمترین نمود را نداشته است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام نیز در این مراسم گفت: دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران بیانگر افتخار و سربلندی مردم این سرزمین در مقابل هجوم دشمنان است و امروز نیز عاشقانه و صبورانه با تاسی از بیانات مقام معظم رهبری در برابر دشمنان ایستاده اند.

سلیمان رستمیان افزود: جوانان امروز نیز با الگوپذیری از رزمندگان دوران جنگ تحمیلی آماده هرگونه رشادت و جانفشانی برای سربلندی این سرزمین بوده و حتی بسیاری از این جوانان در مرزهای اسلامی در حال دفاع از حریم اسلام هستند.