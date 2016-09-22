به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که صبح امروز به منظور برپایی اردویی ۹ روزه عازم ارمنستان شدند، پس از صرف ناهار و استراحت، نخستین جلسه تمرینی خود را با انگیزه زیاد در کمپ تیمهای ملی ارمنستان برگزار کردند.

از ساعت ۱۷ همه بازیکنان در سالن بدنسازی کمپ حاضر شدند و با استفاده از دوچرخه ثابت، رل و تشک به تمرین پرداختند.

بازیکنان حاضر در اردو در این بخش از تمرین به چهار گروه تقسیم شدند و به نوبت این تمرینات را زیر نظر میکو، دیه گو و سباستیائو و با نظارت کارلوس کی روش برگزار کردند.

سپس بعد از این تمرین که حدود ۴۵ دقیقه به طول انجامید، بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه بازیکنانی بودند که روز چهارشنبه در هفته هفتم لیگ برتر بازی کرده بودند و گروه دوم بازیکنانی بودند که تیمهای باشگاهیشان سه شنبه هفته هفتم را سپری کردند.

گروه اول بنا به تصمیم کادر فنی به استخر کمپ رفتند و تمرین ریکاوری انجام دادند و گروه دوم هم در زمین تمرین حاضر شدند و تمرینات خود را پشت سر گذاشتند.

کمپ تیمهای ملی فوتبال ارمنستان شامل هفت زمین تمرین فوتبال، یک زمین تنیس، یک زمین فوتسال، سالن بدنسازی و استخر است. یکی از زمینهای تمرین این کمپ از چمن مصنوعی برخوردار است که زمین این چمن نیز در حال تعویض است.