به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر پنج‌شنبه در مراسم نکوداشت رحیم حیدری پیر غلام حسینی تصریح کرد: اردبیل به عنوان مهد تشییع شناخته می‌شود و پاک‌باختگی و خلوص پیرغلامانی همچون رحیم حیدری قابل تقدیر و ستایش است.

وی افزود: اقدام اثرگذار این مداح اهل‌بیت که عمری طولانی را به بارگاه سیدالشهدا خدمت کرده است، موجب شده امروز چهره وی ماندگار شود و باید توجه داشت که این اخلاص در نیت و عمل رحیم حیدری است که وی را زبانزد خاص و عام کرده است.

استاندار اردبیل با تأکید به اینکه بزرگداشت و نکوداشت شخصیت‌هایی همچون حیدری جنبه تربیتی به ویژه برای نسل جوان دارد، ادامه داد: افرادی مانند رحیم حیدری به دلیل اینکه در ابتدا رابطه خود با خدا را اصلاح کرده‌اند به صداقت و اخلاص خود شناخته می‌شوند.

خدابخش تأکید کرد: اخلاص در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌تواند به ماندگاری انسان منجر شود و درس امروز ما از افرادی مانند رحیم حیدری اخلاص در رفتار و کردار است.

وی با تأکید به ضرورت معرفی چهره‌هایی از این دست به عنوان نماد و اسوه معرفت اضافه کرد: سلامت قلب و روحانیت افرادی مانند حیدری می‌تواند در جامعه تأثیرات عمیق برجای بگذارد.

به گفته استاندار اردبیل لازم است برای معرفی هرچه بیشتر چهره‌های فرهیخته مراسمات متعدد و در خوری برگزار شود تا بتوان در ترویج محاسن اخلاقی در جامعه قدم برداشت.