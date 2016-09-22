بیست و هشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان ‌شرقی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان ‌شرقی و رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح این جشنواره اظهار داشت: هنرمندان شش شهرستان استان تبریز، اهر، مرند، مراغه، سردرود و عجب شیر در این جشنواره شرکت کرده اند.

بابک نهرین با بیان اینکه این جشنواره از امروز آغاز شده و تا پنجم مهر ماه ادامه خواهد داشت، ابراز داشت: مراسم اختتامیه این جشنواره پنجم مهر برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایش ‌های برگزیده این دور از جشنواره اجرا می شود تا نظر هیأت داوران و مخاطبان تئاتر استان ارزیابی شود، ابراز داشت: مراسم افتتاح این جشنواره با نواختن زنگ آغاز به کار جشنواره با حضور اساتید برتر تئاتر کشور و استان برگزار شد.

نهرین با بیان اینکه در روز اول جشنواره نمایش «کمدی اکتشافات»، «نادرستان» و «مصاحبه» اجرا می ‌شود، ابراز داشت: هنرمندان تئاترهای مختلف هر روز از ساعت ۱۶، ۱۷:۳۰ و ۱۹ در پلاتو استاد پایاب، تالار تربیت و پالاتو استاد صادقی تئاتر شهر تبریز نمایش های خود را اجرا می کنند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان سپس گفت: بعداز اتمام تئاترها جلسات نقد و بررسی برگزار می شود.

لازم به ذکر است که همزمان با آغاز بیست و هشتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی، سالن چند منظوره استاد قبه زرین در مجموعه تئاتر شهر تبریز به بهره ‌برداری رسید.

این سالن که قبلا بخشی از انبار و کارگاه دکور تئاتر شهر تبریز بود، بعد از نوسازی به دو بخش مجزای انباری و سالن چندمنظوره تبدیل شده است.

این سالن با دارا بودن قابلیت امکان برپایی گالری و نمایشگاه، از این پس به عنوان مکانی برای برگزاری نمایشگاه‌های عکس و هنرهای تجسمی، کارگاه تئاتر، جلسات نمایشنامه خوانی، دورخوانی و سالن تمرین مورد استفاده اهالی هنر قرار خواهد گرفت.

گفتنی است در روز اول جشنواره نمایش «کمدی اکتشافات»، «نادرستان» و «مصاحبه»، در روز دوم «جایی گوشه قلبم منتظر چیزی هستم»، «تجربه های اخیر»، «گوهر» و «سیزده صفر پنج»، در روز سوم جشنواره نمایش های «دوبارگی»، «گودال ماریانا» و «دیگر صدایم نکن مادر» و در روز چهارم جشنواره نمایش های «کابوس‌های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو»، «خیر نبینی سعیده» و «آن سه نفر» اجرا می ‌شود.