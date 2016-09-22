۱۷۲۴ واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی بدون متقاضی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری، محمدصادق پورمهدی در نشست شورای مسکن استان، از پدیده مسکن مهر به عنوان چالش به ارث مانده از دولت قبل نام برد که در بسیاری از موارد بدون مکان یابی مناسب و رعایت اصول فنی بنا شده و مشکلات فراوانی را برای مردم و مسوولان به وجود آورده است.

وی گفت: متاسفم که بسیاری از واحدهای مسکن مهر احداث شده در دولت گذشته بدون مطالعات کارشناسی و مکان یابی مناسب پایه ریزی شد و با وجود تلاش برای ترمیم اصول فنی آنها در این دولت هنوز بسیاری از این واحد ها متقاضی ندارند.

پورمهدی اظهارکرد: با همه این شرایط، در این دولت تمامی زیرساخت های مسکن مهر در آذربایجان شرقی تکمیل شده و برخی مشکلات باقی مانده ناشی از مسایل حقوقی پیمانکاران با شرکت های تعاونی است.

وی اظهارکرد: امروز هیچ واحدی از مسکن مهر در تبریز و سایر شهرهای استان به دلیل نبود آب، برق و گاز معطل واگذاری نیست.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: با وجود همه مشکلات حاشیه ای و فنی تلاش می کنیم تا پایان امسال پرونده مسکن مهر را در استان ببندیم و رویکردهایمان را معطوف به مسایل اساسی و بنیادی مسکن کنیم.

پورمهدی درباره بزرگراه تبریز - سهند نیز اعلام کرد: مشکل تملک بخش باقی مانده مسیر این بزرگراه حل شده و فرایند واگذاری ادامه عملیات اجرایی آن به شرکت عمران شهر جدید سهند انجام شده و به زودی عملیات اجرایی مسیر باقی مانده شروع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ۹ کیلومتر از این بزرگراه از طرف شهر جدید سهند و ۱۱ کیلومتر از طرف تبریز به پایان رسیده است، اظهار امیدواری کرد: مسیر باقی مانده هم با تمهیدات جدید در موعد مقرر و تا خرداد سال آینده به بهره برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه نشست شورای مسکن استان در پاسخ به گزارش مدیرکل راه و شهرسازی در باره فعالیت های انجام شده در بخش های فرسوده، اطلاع رسانی به مردم برای استفاده از مشوق های این طرح را خواستارشد.