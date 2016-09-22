شانزدهمین دوره مسابقات بوکس بین المللی شکست حصر آبادان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ادیبی، رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان عصر پنجشنبه در مراسم شانزدهمین دوره از مسابقات بین المللی بوکس گرامیداشت حماسه شکست حصر آبادان در محل سالن ولیعصر مجموعه مرحوم دهداری برگزار شد، گفت: از سه ماه پیش اقدامات لازم برای برگزاری این مسابقات را به همت هیئت بوکس آبادان و همراهی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان آغاز کردیم.

ادیبی با اشاره به انجام تغییرات در هیئت مدیریت بوکس افزود: خوشبختانه پس از سال ها که بوکس آبادان از ظرفیت خوبی برخوردار نبود، توانست به همت همه تلاشگران و دلسوزان این رشته شاهد رونق، تحرک و پویایی مجدد در این رشته پرطرفدار در آبادان باشیم.

وی اظهار کرد: با تلاش ها و پیگیرهای مداوم و فراهم سازی امکانات لازم، توانستیم زمینه برگزاری مسابقات بین المللی بوکس را مهیا کنیم که همه دست اندرکاران این امر قدردانی می کنیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان گفت: در این دوره از مسابقات تیمهای داغستان، قزاقستان، افغانستان، عراق، سوریه و پاکستان و تیم های داخلی تهران الف، توابع تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، اردبیل، مرکزی و تیم آبادان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

به گفته ادیبی در این دوره از مسابقات ۱۱۰ بوکسور در ۱۰ وزن، ۴۹، ۵۲، ۵۶، ۶۰، ۶۴، ۶۹، ۷۵، ۸۱، ۹۱ و ۹۱+ و از یکم تا پنجم مهرماه در محل سالن ولیعصر مجموعه دهداری با یکدیگر به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاحیه این مسابقات «حمید تاجیک» از افغانستان به مصاف «تروهیک ادولی» از قزاقستان رفت که بازی با برد بوکسور افغانی همراه بود و در دیگر بازی این مسابقات نیز «نقیب الله» از پاکستان به مصاف «احمد عبدالله» از داغستان رفت که در پایان بوکسور داغستانی بر حریف خود غلبه کرد.