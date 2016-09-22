۶ رکابزن از آذربایجان شرقی به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، کمیته تیم های ملی فهرست دعوت شدگان تیم ملی آقایان جهت حضور در اردوی پیش از اعزام به مسابقات کاپ آسیایی تایلند و حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی هندوستان را اعلام کرد. اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

جوانان: مهدی بیدرام (زنجان)، حمیدرضا کرمی (همدان)، احسان دهقان‌زاده (یزد)، سجاد طباطبایی (یزد)، سامان حسین‌زاده (کرمان)، علیرضا هاشمی (یزد)، آیدین علیاری (آذربایجان شرقی)، شایان اوریو از آذربایجان شرقی.

بزرگسالان: محمد رجبلو (تهران)، مهدی آزمون (البرز)، صالح تفرشی (تهران)، سعید صفرزاده (آذربایجان شرقی)، خلیل خورشیدی (آذربایجان شرقی)، بهنام آرین (یزد)، میثم امینی (لرستان)، موسی مصطفوی (اصفهان)، حسین علیزاده (آذربایجان شرقی)، شهاب جدیدالاسلامی (لرستان)، مرتضی رضوانی (مازندران)، علی خادمی (کرمان)، میلاد قائیچی (البرز)، حامد رحمتی (مرکزی)، مهدی علمائی (البرز)، امیر کلاهدوز (آذربایجان شرقی)، حسین ناطقی (اصفهان)، محمد دانشور (خراسان رضوی)، حسینعلی ورپشنی (چهارمحال و بختیاری)، علی علی‌عسگری (البرز)، فرشید فارسی نژادیان (کرمان).

مربیان: ادگار شمعونیان، محمد ابوحیدری، آرش امیدفر، حمید سجادی.

دعوت شدگان به تیم ملی باید از تاریخ ۲ مهرماه در کمپ تیم های ملی حاضر و خود را به سرپرست اردو معرفی کنند.