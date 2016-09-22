توجه کادر فنی تیم ملی بوکس کشور به جوان گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دانشمند فرد شامگاه پنجشنبه در حاشیه آغاز شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی بوکس گرامیداشت شسکت حصر آبادان در جمع خبرنگاران، افزود: فدارسیون تمرکز خود را روی رده ها سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید گذاشته است ضمن آنکه با دعوت از چند مربی صاحب نام جهان و برگزاری کلاس های مربیگری در تلاش برای ارتقاء سطح دانش مربیان ایرانی هستیم.

وی در ادامه اضافه کرد: مسابقات گرامیداشت شکست حصر آبادان در تقویم فدراسیون قرار دارد که همه سال در مهرماه برگزار می شود، خوشبختانه امسال نیز با پیگیری های مسئولان ورزشی استان خوزستان و شهر آبادان این رقابتها آغاز و تیم های زیادی از سراسر دنیا برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

دانشمند فرد تصریح کرد: در رقابت های امسال قزاقستان و داغستان با نفرات خوب و ملی پوش خود حاضر شده اند و تیم های داخلی نیز با بهترین نفراتشان شرکت کردند.

وی یادآور شد: مسابقات بین المللی شکست حصر آبادان زمانی برگزار می شود که رقابت های المپیک ریو تازه به پایان رسیده و به همین دلیل تیم های بزرگ دنیا ازجمله کشورهای اروپایی نتوانستند حضور پیا کنند اما از سال های آینده با برنامه ریزیهایی که انجام می شود این تیم ها نیز در مسابقات شرکت می کنند.

دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه قرار بود تا تیم های قدرتمند جهان از جمله آذربایجان، ترکیه و اوکراین در این رقابت ها شرکت کنند، گفت: این تیمها به دلیل خستگی بازیکنانشان از حضور در این رقابتها انصراف دادند.

دانشمند فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همزمان با برگزاری این مسابقات و پس از یازده سال کلاس های ارتقاء داوری به تک ستاره شدن با حضور ۲۱ داور و زیر نظر مدرس ایرلندی برگزار می شود، افزود:۲۹ مهرماه مسابقات قهرمانی جوانان کشور در گرگان برگزار می شود و همچنین رقابت های قهرمانی بزرگسالان نیز در آذرماه انجام می شود که در کنار این رقابت ها نیز دو دوره دیگر از کلاس های ارتقا داوری به تک ستاره شدن با حضور مدرسان جهانی برگزار می شود.