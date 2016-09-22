۴۶۵جانباخته ایرانی منا سند خباثت آل سعود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر شامگاه پنج شنبه در مراسم گرامیداشت یادواره شهدای منا و مسجد الحرام استان سمنان به میزبانی حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود، ضمن بیان اینکه حج از لحاظ اهمیت در جایگاهی قرار دارد که خدای متعال آن را در زمره ارکان دین قرار داده، بیان داشت: فلسفه حج گردهمایی بزرگ مسلمانان جهان برای تقویت ریشه های همکاری، همراهی و اتحاد است که بی تدبیری آل سعود امروز این وجه حج را نادیده گرفته است.

وی افزود: حج تا آنجا مهم است که اگر فردی در طول زندگی استطاعت مالی و معنوی حج را داشته باشد و به آن مشرف نشود مانند نصرانی ها دارفانی را وداع کرده لذا این فرصت عظیم بهترین زمان برای رقم خوردن سرنوشت مسلمانان در تمام کره زمین است که ویژگی بارز آن اتحاد، یک رنگی و یکسان بودن مسلمانان محسوب می شود، در سرزمین امن الهی همه از لحاظ ارج و قرب یکسان هستند و فیوضات جمعی و فردی حج برای همگان گسترده می شود لذا باید از آن به بهترین وجه بهره برد اما با سیاست های آل سعود شاهد هستیم که این مقوله دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

امروز مسلمانان فریاد رسی ندارند

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه مسلمانان در دنیای امروز هیچ فریادرسی ندارند، گفت: سران کشورهای دنیا برای آنکه نهادی به اختلافات بین الملل رسیدگی کند سازمان مللی را به وجود آورده اند که متاسفانه امروز همین سازمان به ظاهر ملل با دریافت پول بر بسیاری جنایات سرپوش می گذارد و بعضا از آنها حمایت نیز می کند لذا امروز به حق است اگر بگوئیم که دنیای اسلام فریادرسی ندارد و وضعیت کنونی دنیا متاسفانه به این سمت حرکت می کند.

قاضی عسگر درباره اختلافات عمیق موجود بین آل سعود و ایران اسلامی، بیان داشت: فسلفه حج این است که مسلمانان گردهم آمده و اختلافاتشان را رفع کنند با متجاوز برخورد کرده و مظلومان را حمایت کنند در کنار مقوله اجتماعی، توسعه تجارت داده و مقوله اشتغال را رفع کنند و همانطور که خدای متعال در قرآن می فرمایند، حج زمانی برای بهبود ارتباطات مسلمانان است و اگر آل سعود از حج به اینگونه بهره برداری می کرد چه بسا در دنیا این چنین خباثت ها و آشفتگی هایی وجود نداشت لذا این اختلاف عمیق ما با رژیم آل سعود است.

وی افزود: یکی دیگر از فلسفه های حج ارتباط بین مسلمانان است اما آل سعود حتی اجازه حرف زدن ملت های مسلمان را با یکدیگر نمی دهد و هیچ برنامه مشخصی حتی برای امت مسلمان نیاندیشیده است همانطور که حجاج می توانند شهادت دهند مردم دیگر کشورها ساعت ها بدون انجام کاری مفید در مساجد می نشینند، عده ای حتی به خواب فرو می روند تا نماز برپا شود و بی برنامگی در حج اجرایی توسط آل سعود موج می زند اما در سوی دیگر علما و خطاب وهابی مدام درباره شیعیان دروغ می بافند لذا باید گفت این امر در کجای فلسفه حج می گنجد؟

آل سعود در پی شیعه گریزی است

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه آل سعود در پی اشاعه تفکر تخریب شیعه و شیعه گریزی است، گفت: آل سعودی که به هیچ کس اجازه صحبت نمی دهد مدام درباره تحریف قرآن اهل تشیع سخن می راند اما هیچ گاه درباره این امر تحقیق نکرده اند تا بفهمند قرآن ما با قرآن آنها در یک واو نیز تفاوت ندارد اما تفکر شیعی فرای این مقولات است.

قاضی عسگر درباره تفاوت تفکر شیعی و وهابی در حج، بیان داشت: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بارها فرموده بودند که حجاج ایرانی در هتل ها نماز جماعت نخوانند و در بین مردم بروند با اهل سنت هم صف شوند حتی در مسجد الحرام نیازی به استفاده از مُهر ندارند، لیکن این تفکر اسلام شیعی است که ریشه در اتحاد مسلمانان دارد ونه تفرقه افکنی به عناوین مختلف اما از سوی دیگر آل سعود حج را جای طرح این مسائل نمی داند در حالی که خودش مسائلی درباره تشیع را به دروغ بیان می کند.

وی افزود: حج در تفکر شیعی به این گونه معنا می شود که حجاجمان بعد از این فریضه دچار تحول روحی می شوند، این تحول را به دیگران و جامعه منتقل می کنند لذا حج فریضه ای انسان ساز تلقی می شود پس باید از این ظرفیت بهره برد اما آل سعود تنها به دنبال تفسیرهای اشتباه از قرآن شیعی و جزئیاتی اینگونه است و در نهایت به شیعیان این تهمت را می زنند که شما قرآن را تحریف کرده اید.

تفکر وهابیت مشکل اصلی حج

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه مشکل اصلی حج تفکر حاکم وهابیت است، گفت: امروز خوشبختانه برای همه دنیا چهره واقعی آل سعود مسجل شده است امروز دنیا فهمیده است که تفکر وهابی چه تفکر خطرناکی است که به نام داعش در برابر چشمان مردم سر می برد و انسان می سوزاند و این خباثتی که اینان در حق اسلام روا داشتند هیچ دشمنی روا نداشت چرا که آل سعود و تفکر وهابی هرکجا که پا نهاد، آشفتگی به همراه آورد.

قاضی عسگر با بیان اینکه وهابیت، شیعیان را به سیاسی کردن حج متهم می کنند، ابراز داشت: ما سه اصل خود شامل دعای عرفه، دعای کمیل و برائت از مشرکان را می طلبیم و همه ساله نسبت به اجرای آن وفاداریم لذا باید گفت دعای سراسر معنویات عرفه که باید در دانشگاه ها و حوزه های علمیه تدریس شود کجا می تواند سیاسی باشد یا دعای کمیلی که سراسرش قدردانی از خدای متعال است چگونه می تواند ماهیت سیاسی داشته باشد؟

وی افزود: برخی سران سعودی می گویند ایرانیان مرگ بر آمریکا می گویند که در این باره نیز باید گفت برائت از مشرکان نیز آئینی سیاسی نیست چرا که درنص صریح قرآن نه در یک آیه بلکه در یک سوره به وضوح نقل شده است، این اصل از زمان نوح، ابراهیم، هود تا محمد (ص) بوده و امتداد دارد پیامبر(ص) برائت از مشرکان را به علی(ع) ابلاغ فرمود و این وظیفه سیاسی است که امام خمینی(ره) از آن به مثابه واجب سیاسی نام بردند اما این اصل ماهیتی دینی و قرآنی دارد لذا آل سعود از حج استفاده ابزاری می کند از سوی دیگر باید گفت ایران مرتب ترین و با نظم ترین حج را برگزار می کند تا حدی که حجاج چین، پاکستان و ... برای آموزش و همراهی از ما کمک میگیرند لذا باید گفت ایراد اصلی از خود حکام سعودی است.

دشمنی ها با شیعیان تمامی ندارد

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه دشمنی ها با تفکر شیعی تمامی ندارد، گفت: آل سعود معتقد است که ایران اسلامی در امور کشورهای دیگر دخالت می کند اما این موضوع که مردم یمن حتی حق انتخاب ندارند، یا تروریست های تکفیری توسط دلارهای سعودی برای آدم کشی تربیت می شوند دخالت نیست؟ خوشبختانه امروز بیداری اسلامی با الگوپذیری از انقلاب اسلامی ایران آنچنان ضربه ای به شهرت این ملعونان زد که وقتی به خود آمدند دیدند در میان تفکر شیعی برگرفته از انقلاب اسلامی گرفتار شده اند.

قاضی عسگر بیان داشت: دشمنانی که در اندیشه محاصره ایران اسلامی بودند امروز خود در میان محاصره هستند و به هلال شیعی منطقه معترفند لذا این تفکر انقلابی موجود در ایران امروز به تمام جهان و منطقه صادر شده است که نمونه آن را در مصر، یمن، لیبی، مراکش و ... به وضوح مشاهده کردیم.

وی افزود: امروز آمریکا و آل سعود با وجود مخارج فراوانی که برای تجهیز صدام در جنگ با ایران اسلامی کردند خود را تنها و در میان محاصره تفکر شیعی منطقه تنها می بینند و این واقعیتی است که مشاهده می شود امروز موشک های ایران اسلامی تل آویو را هدف می گیرند و آنکه امروز در محاصره است اسرائیل محسوب می شود چرا که پس از ۲۲روز بمباران غزه بازهم ملتی مقاوم را می بیند که به جای یکسان شدن با خاک، مبارزه می کنند.

آل سعود باید جلوی واقعه منا را می گرفت

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه آل سعود باید با تدبیر جلوی واقعه منا را می گرفت، گفت: اگر این رژیم ملعون دلارهای نفتی که برای جنگ تحمیلی خرج کرد را صرف بازسازی منا کرده بود امروز شاهد این اتفاق نبودیم ۴۰سال پیش معماری ایرانی طرح بهسازی منا را ارئه داد به طوریکه چهار میلیون نفر می توانستند از خدمات آن بهره مند شوند اما آل شیخ که با هرگونه تحول مخالف است با این امر نیز مخالفت کرد و منا همچنان با چادرهای ۴۰سال پیش، همان امکانات و همان شرایط بسیار بد اداره می شود.

قاضی عسگر با طرح این سوال که کدام فقیه بیان کرده که حجاج باید با زجر اعمال انجام دهند، ابراز داشت: امروز وضعیت منا اسفناک است حجاج بر روی خاک می خوابند و برای بهره بردن از سرویس های بهداشتی و استحمام در صفوف طولانی منتظر می مانند لذا باید گفت چرا آل سعود به این موضوع نمی پردازد.

وی افزود: در روز فاجعه منا بی تدبیری تا آنجا بود که ماموران سعودی مردم را به سمت خیابان ۲۰۴راهنمایی می کردند حال آنکه می توانستند با تمام دوربین های مدار بسته خود متوجه ازدهام جمعیت شوند به جرات می توان گفت همه ساله حجاج ایرانی از مشعر عبور می کردند اما در سال گذشته با بی تدبیری آل سعود به خیابان ۲۰۴ منتقل شدند پس ما حق داریم که بپرسیم این چه خدمت رسانی به مردم است که شما حتی نمی توانید از یک ازدهام جلوگیری کنید و شما چگونه خود را خادم مردم و حجاج می دانید؟

بی تدبیری آل سعود تمامی نداشت

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه آل سعود به بی تدبیری خود حتی پس از واقعه منا نیز ادامه می داد، گفت: پس از روی دادن فاجعه منا در ساعت هشت صبح بر اثر همین بی تدبیری تا ساعات بامداد فردا همچنان جنازه ها بر روی یکدیگر افتاده بودند و بسیاری در آن زمان از تشنگی و فشار زیاد جان باختند لذا ما معتقدیم که می شد از جان باختن آنها جلوگیری کرد.

قاضی عسگر بیان داشت: هلال احمر ما به کمک نیروهای مردمی در یک لحظه که وارد عمل شدند توانستند ۶۰۰نفر را که ۴۰۰ نفر آنها از دیگر کشورها بودند نجات دهند اما با خباثت تمام ابتکار کار از دست آنها گرفته شد و آل سعود اعلام کرد که خود مسئول کمک رسانی هستیم و این درحالی بود که جنازه ها را مانند گونی های برنج بر روی یکدیگر انبار می کردند تا این سوال برای همگان پیش آید که این چه خدمت رسانی به حجاج است؟

وی افزود: در نهایت نیز برخی جنازه های حجاج ایرانی را بدون اجازه در خاک عربستان تدفین کردند که این امر نیز با آزمایش دی ان ای به اتمام رسید اما در نهایت باید گفت روح شهدای منا قرین رحمت است چرا که خدای متعال آنها را حتی در صحرای محشر و برزخ نگه نمی دارد و جایشان مستقیم در بهشت است.

رونمایی از تمبر یادبود، پخش کلیپ از شش جان باخته استان سمنان در فاجعه منا و مسجد الحرام، نمایشگاه عکس، مداحی و بیان خاطرات از جمله بخش های این مراسم بود.