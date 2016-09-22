شهدای حج مقام و منزلتی ویژه نزد خدای متعال دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسگر عصر پنج شنبه در دیدار با خانواده جان باختگان واقعه مسجدالحرام، عامری و دامغانی در شهر رودیان شاهرود، ضمن بیان اینکه به حال و مقام شهدای حج قبطه می خورم، ابراز داشت: در روایات آمده کسانی که در راه حج ابراهیمی جان می بازند حجی کامل دارند و حتی نیازی به اکمال آن به نیابت ندارند همچنین می توانند شفاعت ۷۰ نفر را در آخرت نزد خدای متعال صورت دهند لذا به این مقام والا باید قبطه خورد.

وی افزود: شهدای منا در بهترین روز، بهترین زمان، بهترین مکان و با بهترین لباس دعوت حق را لبیک گفتند و به آن درجه از عظمت رسیدند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، اینگونه جان باختن امتیازی بزرگ برای انسان محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه شهدای منا برگزیده بودند، گفت: در روایات آمده که اگر کسی به قصد حج به مسجد الحرام و مکه مشرف شود و از دنیا برود، بدون حساب و کتاب از اعمال خود به بهشت برین خدای متعال راه می یابد لذا بازماندگان شهدای منا باید بدانند که عزیزانشان در اوج عظمت و رحمت خدای متعال قرار دارند.

قاضی عسگر با بیان اینکه جان باختگان حج همنشین شهدا و صالحان هستند، ابراز داشت: جایگاه شهدای منا در اوج، نشان دهنده عظمت راهشان است.

وی افزود: با وجود اینکه شهدای منا مقام و منزلتی ویژه نزد خدای متعال دارند اما حادثه منا فاجعه ای غمبار برای مردم و بازماندگان بود که ما با همه این خانواده ها همدردی می کنیم چرا که هستند خانواده هایی که پدر و مادر، سه برادر، همسر و ... را از دست دادند و این امر قطعا حادثه ای عظیم برایشان است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت همچنین گفت: حادثه منا از بی تدبیری نشات گرفت که آل سعود می توانست جلوی آن را بگیرد اما دل همه مسلمانان از دیدن کشته شدن این همه مسلمان در لباس احرام خون شد.

محمد عامری و حاجیه خانم دامغانی و میرغفوری از درگذشتگان حادثه مسجد الحرام حج سال۹۴ از شهر رودیان شاهرود بودند.