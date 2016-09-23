به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «باد شیشه را می‌لرزاند» به کارگردانی مشترک مصطفی کوشکی و هستی حسینی که پیش از این در سالن تئاتر مستقل تهران به صحنه رفته بود، بار دیگر از ۴ مهرماه و با تغییر در گروه بازیگران اجراهای عمومی خود را آغاز خواهد کرد.

مصطفی کوشکی که علاوه برکارگردانی، به عنوان یکی از بازیگران در این اثر حضور داشت در اجراهای تازه این نمایش به دلیل چینش متفاوت صندلی‌های سالن، تغییر در نوع اجرا و نیاز به هدایت دقیق‌تر گروه اجرا، جای خود را به محمد صادق ملک داد.

بر این اساس شهروز دل افکار، شهره رعایتی، محمد صادق ملک بازیگران این نمایش‌اند که در سالن مستقل تهران اجرا می‌شود.

این نمایش اثر تحسین شده سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، کاندید بهترین نمایشنامه‌نویسی، بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه و برنده تندیس بهترین بازیگر مرد در مسابقه اصلی تئاتر ایران است.

نمایش «باد شیشه را می‌لرزاند» به نویسندگی مهدی کوشکی و کارگردانی مشترک مصطفی کوشکی و هستی حسینی از ۴ مهر تا ۲ آبان‌ماه ساعت ۱۸ در تئاتر مستقل تهران واقع در تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ به صحنه می‌رود.