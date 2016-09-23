آمادگی ایران و دانمارک برای مشارکت در صنایع آب و برق

به ‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمید چیت‌چیان در حاشیه سفر به کپنهاگ دانمارک با وزیر انرژی این کشور، در خصوص مطلوبیت آب و هوای دانمارک، توسعه همکاری مشترک در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای کیفیت منابع آب، بازیافت فاضلاب و استفاده دوباره از پساب در بخش‌های مختلف، گفت‌و گو کرد.

وزیر نیرو با اشاره به تعهد وزارتخانه متبوعش در زمینه رعایت ملاحظات محیط زیستی در طرح‌ها و همچنین مشارکت داوطلبانه ایران در خصوص توافق‌های جهانی کنفرانس پاریس، گفت: با توجه به توانمندی‌های دانمارک و همچنین ظرفیت‌های بی‌مانند ایران در زمینه انرژی بادی و خورشیدی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند محورهای همکاری آینده دو کشور باشد.

این عضو کابینه یازدهم با اشاره به اجرای طرح‌های فاضلاب در بیشتر شهرهای ایران، تصریح کرد: به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در زمین تصفیه آب و فاضلاب در ایران، می‌تواند زمینه خوبی برای همکاری مشترک شرکت‌های بخش خصوصی دو کشور باشد.

در پایان این نشست مقرر شد وزیر انرژی، مطلوبیت و آب و هوای دانمارک با همراهی چند شرکت برتر این کشور برای بررسی زمینه‌های همکاری و توسعه روابط دوجانبه در زمینه آب و برق، به ایران سفر کنند.

چیت‌چیان همچنین در دیدار با وزیر محیط زیست و غذای دانمارک، با اشاره به موضوع تغییر اقلیم و کمبود آب در بخش‌های بزرگی از ایران، اظهار داشت: حدود ۱۵ سال است که به علت تغییر اقلیم، خشکسالی نگران‌کننده‌ای در ایران اتفاق افتاده و علاوه بر کاهش بارندگی، تبخیر آب به دلیل افزایش دمای هوا نیز بیشتر شده است.

این مقام مسئول، افزود: باید هوشمندانه در زمینه کاهش پیامد تغییر اقلیم، مدیریت مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی فعالیت کنیم و در این زمینه‌ها از تبادل تجربه و همکاری با دانمارک استقبال می‌کنیم.

وزیر نیرو در این دیدار از شرکت‌های دانمارکی دعوت کرد تا در زمینه کیفیت منابع آب، تصفیه فاضلاب و کاهش هدررفت آب در شبکه شهری با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند.

در برنامه‌های سفر سه روزه وزیر نیرو به کپنهاگ دانمارک، بازدید از کارخانه تولید برق با سوخت زباله، بازدید از برنامه دولت سبز دانمارک، بازدید از کارخانه‌های وستاس و زیمنس پیش‌بینی شده است.