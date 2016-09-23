جریمه ۵۰ هزار تومانی در انتظار خودروهای فاقد معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از کش و قوس های فراوان در مورد «طرح کاهش»، سرانجام مرحله ارشادی این طرح که از نیمه شهریور آغاز شده بود، وارد مرحله اجرایی و عملیاتی خودشد و از ابتدای مهر هر خودرویی که در محدوده ۸۰ کیلومتر مربعی زوج و فرد، فاقد مجوز معاینه فنی از مراکز مجاز معاینه فنی باشد، دوربین های نصب شده در این محدوده شماره پلاک آنها را ثبت خواهند کرد و مبلغ ۵۰ هزار تومان از سوی پلیس جریمه خواهند شد.

قائم مقام شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت در مورد طرح کاهش گفت: باید به جای طرح های خلق الساعه، دنبال راه هایی برویم که شهرهای موفق جهان همان راه ها را رفته اند و امروز مشکل آلودگی هوای خود را حل کرده اند و امروز دیگر با مسأله ای تحت عنوان آلودگی هوا رو به رو نیستند.

رضا شهیدزاده با اشاره به این که از اول مهر طرح کاهش به صورت قطعی آغاز شد و مرحله اول این طرح با کنترل مجوز معاینه فنی برای خودروهایی که وارد محدوده زوج و فرد می شوند شروع شده، اظهار کرد: انتظار می رود در صورت اجرای دقیق و کامل مرحله نخست طرح مذکور، آلودگی هوای تهران ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.

پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع شد

قائم مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به این که سهم وسایل حمل و نقل موتوری از کل آلودگی هوای پایتخت بالای ۸۰ درصد است و آلاینده ترین وسایل نقلیه، خودروها و موتورسیکلت های کاربراتوری هستند که بیشترین آلودگی را تولید می کنند، اظهار کرد: با اِعمال قانون در مورد خودروهای فاقد معاینه فنی، ۱۰ درصد از آلودگی هوای تهران کم می شود.

شهیدزاده با بیان اینکه البته سهم طرح کاهش در کاستن از آلودگی هوای تهران با برداشتن قدم های بعدی از جمله محدودیت تردد خودروهای کاربراتوری بیشتر می شود، تصریح کرد: در این مرحله، فقط مجوز معاینه فنی خودروها چک می شود و خودروهای فاقد مجوز، اِعمال قانون می شوند.

وی با تأکید بر اینکه طرح کاهش در نهایت منجر به خودپالایی ناوگان خودرویی پایتخت و پالایش هوای تهران خواهد شد، اضافه کرد: البته پلاک گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری نیز از اول مهر ممنوع شده و این اتفاق، هم می تواند پیروزی بزرگی برای مدیریت شهری باشد که این موضوع را پیگیری نمود و هم می تواند خبر خوبی برای شهروندان باشد که از این به بعد، می توانند امیدوار باشند که دیگر منابع جدید تولید آلودگی، به منابع موجود آلوده کننده هوای شهرشان اضافه نمی شود.

عدد یک را به ۲۰۰۰۱۱۲ پیامک کنید

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران نیز با تأکید بر الزام انجام معاینه فنی برای خودروهای ۵ سال و بیشتر، از تردد یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودروی با عمر بالای ۵ سال در تهران خبر داد و گفت: از این تعداد، تنها دو سوم یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دارای معاینه فنی و یک سوم یعنی ۶۰۰ هزار خودرو نیز فاقد معاینه فنی هستند.

نواب حسینی منش با اشاره به این که در فازهای بعدی طرح کاهش، نظارت بر موتورسیکلت های آلاینده به عنوان یکی از منابع بزرگ آلودگی هوای تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: معضل اصلی در خصوص موتورسیکلت ها، عدم ارتباط بین پلاک موتور و مالک آنهاست و برای همین، شاهد رسوب انبوه موتورسیکلت های توقیف شده در پارکینگ ها هستیم.

وی با بیان اینکه مراجعات به مراکز معاینه فنی تهران در شهریور سال جاری نسبت به شهریور سال گذشته، بالغ بر ۲۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و ۳۹ خط معاینه فنی، آماده پاسخگویی به مراجعات شهروندان هستند، تصریح کرد: در حال حاضر، میانگین زمان انتظار در مراکز معاینه فنی، زیر ۲ ساعت است و شهروندان می توانند با ارسال عدد یک به سامانه ۲۰۰۰۱۱۲ از مراکزی که زمان انتظار در آنها کمتر است، مطلع شوند.

۶۰ درصد موتورسیکلت های تهران مسافربرند

از سوی دیگر، جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت نیز با تأکید بر لزوم اخذ معاینه فنی جهت خودروهای بیش از ۵ سال برای ورود به محدوده زوج و فرد، از جریمه ۵۰ هزار تومانی خودروهای فاقد معاینه فنی خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۶۰ درصد موتورسیکلت های تهران در حال مسافربری هستند، در حالی که موتورها از منابع مهم آلاینده هوای تهران محسوب می شوند.

برابر اعلام قبلی، مرحله اجرایی طرح کاهش از اول مهر آغاز شده که بر اساس آن، برای تردد خودروهای ۵ سال و بیشتر در محدوده زوج و فرد، علاوه بر انطباق پلاک خودروها با روزهای هفته، داشتن مجوز معاینه فنی نیز الزامی است و اجرای موفق این طرح که به صورت مستقیم با سلامت شهروندان سر و کار دارد، با همکاری خود شهروندان امکان پذیر است.

روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از رانندگان تهرانی درخواست کرد که به منظور مشارکت در طرح کاهش به عنوان طرحی «سلامت محور» که در سلامتی خود آنها مؤثر است، هر چه زودتر به مراکز معاینه فنی مراجعه نموده و قبل از مراجعه، عدد یک را به سامانه ۲۰۰۰۱۱۲ ارسال نمایند تا از مراکزی که خلوت تر هستند، مطلع شوند.