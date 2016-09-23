معرفی نمایندگان پاکستان، هند و هنگ کنگ به اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، هنگ کنگ با «پاتوق»، هند با «بازپرسی» و پاکستان با «ماه میر» وارد رقابت اسکار در بخش خارجی زبان شدهاند.
انجمن صنعت سینمای هنگ کنگ با انتخاب «پاتوق» ساخته فیلیپ یانگ این فیلم را به نمایندگی خود وارد رقابت اسکار کرد. این درام که تاکنون برنده جایزه هم شده بر مبنای ماجرایی واقعی از قتل یک نوجوان ساخته شده و فیلم افتتاحیه جشنواره بینالمللی فیلم هنگکنگ در سال ۲۰۱۵ بود.
فدراسیون فیلم هند نیز با فیلم تامیلی زبان «بازپرسی» ساخته وتراماران راهی اسکار شد. این فیلم در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۵ برای اولین بار اکران شد و درباره گروهی از کارگران هندی است که به تامیل میروند تا کارکنند، اما دستگیر و شکنجه شده و به جرمی متهم میشوند که انجام ندادهاند.
این فیلم جایزه بینالمللی امنستی ایتالیا را درجشنواره ونیز دریافت کرد و بهترین فیلم تامیلی جوایز فیلم ملی هند را به خانه برده است.
پاکستان نیز فیلم منتخبش برای اسکار را معرفی کرده که فیلمی از انجم شهزاد با عنوان «ماه میر» است. این درام معاصر درباره شاعری است که بین زندگی خودش و زندگی شاعر قرن هجدهم تاقی میر در آمد و شد است.
سوم اکتبر زمان معرفی فیلمهای خارجیزبان به آکادمی اسکار به اتمام میرسد و نامزدهای اسکار ۲۴ ژانویه معرفی میشوند. برندگان هشتاد و نهمین دوره اسکار ۲۶ فوریه (۹ اسفند) معرفی میشوند.
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