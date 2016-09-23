سن بازنشستگی در ایران پایین است/تشکیل جلسه شورای عالی سالمندان

فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سالمندی و سالخوردگی در فرهنگ ما مساوی با خردمندی و فرزانگی است، گفت: هنوز هم درمیان مردم پیرشدن همراه با کسب تجربه‌های فراوان است.

وی افزود: هرچند برخی معتقدند در سال‌های اخیر این جایگاه به علت تغییر ارزش‌ها دستخوش تغییراتی شده و تنزل یافته است، اما شواهد نشان می‌دهد که سالمندان هنوز هم جایگاه خود را دارند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با بیان اینکه از جعیت ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری سالمندان در کشور کمتر از ۰.۲ درصد در خانه‌های سالمندان نگهداری می‌شوند، گفت: این امر نشان می‌دهد سالمندان در خانه‌های خودشان یا فرزندانشان هستند و هنوز جایگاه خود را دارند.

براتی سده تاکید کرد: اما به نظر می رسد برای سال‌های آینده که جمعیت سالمندی افزایش می‌یابد باید از حالا به فکر باشیم و برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم نیازهای سالمندان به اموری چون بهداشت، رفاه، معیشت و مراقبت را برطرف کنیم.

وی درباره نشاط در جمعیت سالمندی اظهار کرد: باید ابتدا تعریفی از نشاط ارائه کرد. اگر منظور از نشاط، تحرک زیاد همانند جوانان است باید بگوییم خیر چنین نشاطی کمتر دیده می‌شود. اما اگر منظور از نشاط مشارکت در امور خود و امیدواری به آینده است باید بگوییم وضعیت سالمندان ما به این لحاظ چندان بد نیست و سالمندی با نشاط است که زندگی همراه با رضایتمندی داشته باشد.

براتی سده ادامه داد: موسسه گالوک نظرسنجی در ایران پیرامون رضایت سالمندان از زندگی انجام داده و به این نتیجه دست یافته است که میزان رضایت سالمندان از زندگی در ایران خوب است و این آمار خلاف باور عموم درباره دوران سالمندی است.

وی با بیان اینکه سالمندان باید در فراهم کردن محیط مناسب برای خود با یکدیگر مشارکت داشته باشند گفت: هرچه سالمندان را نسبت به آینده امیدوارتر کنیم و کمک کنیم تا زندگی خوب و هدفمندی داشته باشند و همواره احساس کنند زندگی‌شان در خدمت به جامعه صرف شده است بانشاط تر خواهند بود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تاکید کرد: البته باید سلامت جسمی، رفاه و نیازهای تامین اجتماعی و مراقبتی سالمندان را تامین کنیم.

براتی سده درباره روند تصویب «سند ملی سالمندان» گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درحال تهیه سندی برای سالمندان است. البته سند ما نیز آماده است اما در هر صورت در بند تصویب سند نمی‌مانیم و اکنون نیز انواع برنامه ریزی‌ها برای سالمندان در ابعاد مختلف حمایتی، آموزشی، سبک زندگی سالم، تامین نیازهای روانی و اجتماعی و بیمه را انجام داده‌ایم.

وی از تشکیل جلسه شورای عالی سالمندان با حضور وزیر رفاه در روز پنجم مهر به مناسبت هفته تکریم خانواده و بازنشسته و همچنین روز جهانی سالمندان خبر داد و بیان کرد: تلاش می‌کنیم چند مصوبه خوب برای سالمندان در این جلسه داشته باشیم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ادامه داد: در این جلسه گزارشی از وضعیت سالمندان کشورو مقایسه شاخص‌های بین‌المللی چون سلامت، امنیت، رفاه، محیط مناسب زندگی و توانمندی سالمندان که با همکاری دانشگاه تهران، مرکز آمار و دانشگاه علوم بهزیستی تهیه شده ارائه می‌شود.

براتی سده افزود: احتمالا صندوق بازنشستگی کشوری نیز گزارشی ارائه خواهد داد و مصوباتی خواهیم داشت که از جمله آنها می‌توان به «برنامه عملیاتی برای پیشیگری و مقابله با سالمند آزاری» و «بیمه مراقبت سالمندان» اشاره کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و رعایت‌شان و منزلت سالمندان و استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های سالمندان در سیاست‌های ابلاغی جمعیت مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: سالمندی، بحران و پایان زندگی نیست و باید برای استقبال از موج سالمندی در آینده برنامه ریزی کنیم تا گرفتار بحران‌ها نشویم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان به سن پایین بازنشستگی در کشور اشاره و تصریح کرد: باید سن بازنشستگی افزایش یابد زیرا ۶۰ سالگی ابتدای بهره مندی از تجربیات افراد است.