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۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

فرمانده انتظامی شرق استان تهران:

پلیس شرق استان تهران در آماده باش قرار دارد

پلیس شرق استان تهران در آماده باش قرار دارد

شرق استان تهران-فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: پلیس شرق استان تهران در روز پایانی تعطیلات و در محورهای مواصلاتی و پرتردد این منطقه در آماده باش قرار دارد.

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که موج بازگشت مسافران از سفر در روز پایانی تعطیلات افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: با توجه به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها از روز شنبه، مسافران در روز پایانی تعطیلات در حال بازگشت به شهرهای خود هستند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به حضور پلیس در محورهای مواصلاتی این منطقه افزود: پلیس شرق استان تهران در روز پایانی تعطیلات و در محورهای مواصلاتی و پرتردد این منطقه در آماده باش قرار دارد.

وی ادامه داد: پلیس از ابزارها و امکانات مختلف نظیر دوربین های ترافیکی و کنترل سرعت برای نظارت بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده می کند و تلاش دارد تا اتفاق ناگواری در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران در روز پایانی تعطیلات رخ ندهد.

ناظری اضافه کرد: بدون تردید همکاری رانندگان با پلیس در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می تواند ضامن سلامتی مسافران در روز پایانی تعطیلات باشد.

وی بیان داشت: باید رانندگان و مسافران به اطلاعیه ها و محدودیت های ترافیکی که از سوی پلیس در محورهای مواصلاتی کشور تنظیم می شود، توجه لازم را کنند.

کد مطلب 3776344

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