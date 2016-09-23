سنگ قبر ایرج افشار ایرانشناس فقید مفقود شد

آرش افشار فرزند ایرج افشار مورخ، ایرانشناس و کتابشناس فقید صبح امروز جمعه ۲ مهرماه در گفتگو با خبرنگار مهر، از مفقود شدن سنگ قبر پدرش که در بهشت زهرا (س) آرمیده است، خبر داد و گفت: متاسفانه این اتفاق افتاده است. من البته در حال حاضر در لس آنجلس هستم اما برادرم بهرام (افشار) که امروز سر مزار پدر رفته بوده، متوجه شده که سنگ قبر سر جایش نیست و کنده شده است.

وی با بیان اینکه هفته پیش سنگ قبر زنده‌یاد ایرج افشار سر جایش بوده است اما امروز متوجه شدیم که سنگ دیگر سر جایش نیست، در پاسخ به این سوال که آیا خانواده افشار قبلاً پیامی از فرد یا افرادی که تهدید به انجام این کار بکنند، دریافت کرده بودند یا خیر؟، تاکید کرد: خیر، ما هیچ اطلاعی نداشتیم و کسی هم از قبل تهدیدی نکرده بود. هیچ حدسی هم در این مورد نداریم فقط از وقوع این اتفاق تعجب می‌کنیم.

فرزند ایرج افشار با بیان اینکه پدرش در یکی از آرامگاهای خصوصی در شماره ۳۰۰ آرمیده بود، گفت: ما از ارگان یا نهاد خاصی درخواستی برای حل این مشکل نداریم اما از شخصی که سنگ قبر نزد اوست، خواهش می‌کنیم که سنگ را پس بیاورد؛ ما حاضریم برای پیدا شدن سنگ مبلغی به او بپردازیم و شکایت هم نکنیم. ما اعلام می‌کنیم هرکس نشانی از سنگ مزار استاد ایرج افشار بدهد، از طرف خانواده، مبلغ قابل توجهی به او پرداخت خواهد شد.

همچنین به گفته وی، ابتدا قرار بود مرحوم ایرج افشار در داخل مقبره خانوادگی دفن شود اما عده‌ای از دوستان و دوستداران وی به خانواده مراجعه کردند و درخواست کردند تا ایشان بیرون از مقبره خانوادگی و در محوطه بیرونی به خاک سپرده شود تا علاقه‌مندان هر گاه بخواهند بتوانند بر سر مزار وی حاضر شوند که با این درخواست موافقت شد.

به گزارش مهر، ایرج افشار محقق، ایران‌شناس و کتاب‌شناس در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۰۴ در تهران متولد شد. او فرزند دکتر محمود افشار یزدی بنیادگذار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی و یکی از استادان مدرسهٔ دارالفنون است. اسکندرنامه، پرونده صالح، گاهشماری در ایران قدیم، ریاض‌الفردوس و جستارها درباره نسخه خطی از جمله نزدیک به ۳۰۰ عنوان کتاب منتشرشده‌ او در زمینه‌های تصحیح، تألیف و ترجمه هستند.

وی تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رساند و دوره دکتری را نیز گذرانده است. افشار پس از آن در مدرسه شاهپور تجریش و در دبیرستان فیروز بهرام تحصیلات متوسطه را پی‌گرفت و با اتمام این دروه در سال ۱۳۲۴ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۲۸ تحصیلات خود را با گرایش قضایی به پایان برد.

افشار از ذخایر ادبی و علمی کشور شمرده می‌شود . وی زبان انگلیسی و فرانسه را خوب می‌دانست و ده سال کتابدار دانشکده حقوق بود و سپس رئیس کتابخانه دانش‌سرای عالی شد. یک سال نیز ریاست کتابخانه ملی را بر عهده داشت و چهار سال هم رئیس اداره کل انتشارات دانشگاه بود. افشار مدتی به عنوان کتابدار وارد کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و با کسب تجربیات این دوره مدتی ریاست کتابخانه ملی را به عهده گرفت.