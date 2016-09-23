امیر جعفری به فصل دوم سریال «شهرزاد» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جعفری در فصل دوم سریال «شهرزاد» نوشته نغمه ثمینی به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی محمد امامی به ایفای نقش می پردازد. امیر جعفری و حسن فتحی پیش از این در آثاری چون «کیفر»، «پستچی سه بار در نمی زند» و «میوه ممنوعه» با یکدیگر همکاری کرده بودند.

پیش از این حضور رویا نونهالی در فصل دوم این سریال قطعی شده بود.

فصل اول سریال «شهرزاد» که در ۲۸ قسمت پخش شد، مورد استقبال بالای مخاطبان واقع شده است.

پیش تولید فصل دوم این سریال نیز این روزها به صورت جدی دنبال می شود و نیمه مهرماه فیلمبرداری آن آغاز خواهد شد.​