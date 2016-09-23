  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

امیر جعفری به فصل دوم سریال «شهرزاد» پیوست

امیر جعفری به فصل دوم سریال «شهرزاد» پیوست

امیر جعفری در حالی به فصل دوم سریال «شهرزاد» پیوست که پیش از این رویا نونهالی به جمع بازیگران اضافه شده بود و به نظر می رسد دو نقش کلیدی در فصل دوم این سریال اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جعفری در فصل دوم سریال «شهرزاد» نوشته نغمه ثمینی به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی محمد امامی به ایفای نقش می پردازد. امیر جعفری و حسن فتحی پیش از این در آثاری چون «کیفر»، «پستچی  سه بار در نمی زند» و «میوه ممنوعه» با یکدیگر همکاری کرده بودند.

پیش از این حضور رویا نونهالی در فصل دوم این سریال قطعی شده بود.

فصل اول سریال «شهرزاد» که در ۲۸ قسمت پخش شد، مورد استقبال بالای مخاطبان واقع شده است.

پیش تولید فصل دوم این سریال نیز این روزها به صورت جدی دنبال می شود و نیمه مهرماه فیلمبرداری آن آغاز خواهد شد.​

کد مطلب 3776374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ستایش ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      لطفا بگید که شهرزاد دو کی کلید میخوره بی صبرانه منتظرم اگه میشه فیلم های کوتاهی از پشت صحنه شهرزاد هم بزارین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها