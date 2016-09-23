به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سید امیر سامع با اشاره به وضعیت تولید زباله در سطح شهر قم گفت: روزانه حدود ۷۰۰ تن پسماند شهری در قم تولید و توسط نیروهای مدیریت پسماند جمع آوری می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای کاهش تولید زباله در سطح شهر اظهار کرد: اگر بخواهیم درست عمل کنیم و هم کاهش هزینه و هم استفاده صحیح از منابع و پسماند را داشته باشیم ابتدا باید به دنبال کاهش تولید زباله از سوی مردم باشیم.

معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم تصریح کرد: شهروندان باید با کارهایی از قبیل جداسازی پسماندهای خشک از تر و جداسازی آب از پسماند قبل از جمع آوری، حجم زباله تولیدی را به حداقل برسانند تا شرایط مناسب تری برای جمع آوری فراهم شود.

وی با تأکید بر عزم مدیریت شهری بر تقویت تفکیک زباله در بین شهروندان، گفت: ناوگان جمع آوری زباله‌های تفکیک شده از سوی مردم افزایش یافته است تا بتوان زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم آسان‌تر نسبت به تفکیک زباله رغبت داشته باشند.

سامع گفت: سعی داریم مراجعه منظم در هر هفته داشته باشیم و بیش از ۳۰ خودرو این وظیفه را انجام می‌دهند.

وی به وجود ۱۰ غرفه بازیافت در شهر و افزایش آن‌ها تا ۲۳ غرفه را مورد توجه قرار داد و افزود: این غرفه‌ها هم وظیفه تحویل پسماند خشک از مردم را بر عهده دارند و به زودی تعداد آن‌ها را افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به هدف گذاری ۲۰ درصدی برای تفکیک پسماند خشک از تر در شهر قم، گفت: در نظر داریم میزان پسماند خشک تفکیک شده شهری را به حدود ۱۳۰ تن برسانیم که این عدد در حال حاضر کمتر از ۳۰ تن می‌باشد.