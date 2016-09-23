جولان مانکن های متحرک در خیابان های کشور مایه ننگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با گرامیداشت سالروز میلاد باسعادت امام موسی کاظم(ع) اظهار داشت: توجه امام کاظم(ع) به موضوع امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم و قابل توجه است.

امام جمعه موقت ورامین با تأکید بر ضرورت الگوپذیری از سیره امامان معصوم افزود: باید سیره و روش زندگی ائمه معصومین به عنوان راهنمای زندگی ما مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با گرامیداشت سالروز شهادت سرداران شهید فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان آرا ادامه داد: شهدای انقلاب اسلامی حق بزرگی بر گردن ما دارندو باید همواره قدردان این شخصیت های درخشان باشیم.

دشمن حمله های ناجوانمردانه ای را بر علیه جوانان کشور ساماندهی کرده است

محمودی در ادامه با اشاره به در پیش بودن روز آتش نشانی و ایمنی اضافه کرد: باید از تلاش ها و خدمات ارزشمند آتشنشانان عزیز که برای خدمت به مردم از جان خود مایه می گذارند، تشکر و قدردانی کنیم.

خطیب نماز جمعه ورامین عنوان کرد: نیروهای آتشنشانی حتی برای حفاظت از مردم و نجات جان دیگران، جان خود را در طبق اخلاص می گذارند و باید از تریبون نماز جمعه از تلاش های آتشنشانان در عرصه های مختلف تشکر و قدردانی کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها یادآور شد: میلیون ها دانش آموز و دانشجو از فردا به مراکز تعلیم و تربیت می روند و در این میان، توجه به آینده سازان کشور و پرورش روح و اخلاق و ارتقای علم و دانش آنان از مهم ترین وظایف متولیان آموزش و پرورش است.

وی متذکر شد: امروز دشمن، جوانان ما را هدف گرفته است و با ابزارهایی نظیر ماهواره، مواد مخدر، الکل و بی بند و باری، حمله ناجوانمردانه ای را به سوی جوانان کشور سازماندهی کرده و همه وظیفه دارند و مسئول هستند تا برای حفاظت از جوانان و آینده سازان ایران اسلامی تلاش کنند.

باید فرهنگ دینی و انقلابی در میان جوانان گسترش پیدا کند

محمودی با تأکید بر این نکته که باید فرهنگ دینی، ملی و انقلابی در میان جوانان گسترش پیدا کند، افزود: آنقدر فرهنگ ما غنی است که اگر جوانان کشور با آن مأنوس شوند، دشمنان این مرز و بوم نخواهند توانست، این فرهنگ را از ما بگیرند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران تأکید کرد: دفاع مقدس بهترین الگوها را به ما ارائه کرده است و ملت ایران در جریان جنگ تحمیلی، با اتکا به هویت و فرهنگ و اصالت خود توانست در برابر دنیا ایستادگی کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین یادآور شد: ایران همان ایرانی بود که شاهان بی کفایت و نالایق آن، این کشور را به تاراج گذاشته بودند و هر از چندگاهی به خاطر فشارهای خارجی، این سرزمین را تجزیه کردندو سرمایه های ما را به غارت بردند.

با ایستادگی و مقاومت می توان پشت ابرقدرت ها را به خاک مالید

محمودی عنوان کرد: به برکت اسلام و فرهنگ ناب اهل بیت عصمت و طهارت و زعامت و رهبری امام راحل و ایستادگی ملت ایران وشهادت طلبی جوانان این مرز بوم، بعد از هشت سال مقاومت، حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن داده نشد.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: این ایستادگی، غیرت، جهاد، ولایتمداری و ایثار که بر گرفته از فرهنگ ناب اسلامی و ایرانی بود، اجازه نداد تا دشمن به خاک این کشور چشم طمع داشته باشد.

محمودی اضافه کرد: باید جوانان و نسل حاضر این موضوعات را بدانند و باید اساتید و معلمان، زوایای مختلف دفاع مقدس را برای جوانان و آینده سازان ایران اسلامی تبیین کنند.

وی تأکید کرد: مثل چمران ها، باکری ها، خرازی ها، ستاری ها، اردستانی هاو فهمیده ها نشان دادند که این ملت با ایستادگی می تواند پشت ابرقدرت ها را به خاک بمالد.

ایران از نظر مصرف لوازم آرایشی در میان ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد

خطیب نماز جمعه ورامین، پاسداری از ارزش های اسلامی و دینی را در برهه حاضر بسیار سخت و دشوار دانست و گفت: امروز وظیفه ما اگر سنگین تر از دیروز نباشد، سبک تر نیست و نکند بر سر مزار شهدای رفته و آن را گلباران کنیم اما خیانت به خون آنان را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: امروز ما در جنگ نرم در حال ستیز با دشمن هستیم، جنگی که کانون خانواده را هدف قرار داده و این جلوه های بی عفتی و بی حجابی، شیوع مواد مخدر، مدگرایی ها و جلوه گری ها نشان دهنده هجمه وحشیانه فرهنگی دشمن است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران تأکید کرد: مصرف سالیانه محصولات آرایشی در جهان، حدود ۱۰ میلیارد دلار است که حدود یک میلیارد دلار آن در ایران به مصرف می رسد.

محمودی یادآور شد: کشور ما از نظر مصرف لوازم آرایشی در میان ۱۰ کشور اول جهان بوده و رتبه دوم منطقه خاورمیانه را دارد و متأسفانه بسیاری از این محصولات به صورت قاچاق و غیر استاندارد وارد کشور می شود.

برخی به راه و رسم شهدا پایبند نیستند

وی گفت: این چه ننگی است که دامن برخی از زنان ما را گرفته که خود را تبدیل به مانکن های متحرک کرده و در خیابان ها جولان می دهند و این وظیفه چه کسی است که با این عناصر ناأگاه یا مأمور برخورد کند.

محمودی یادآور شد: چرا برخی از ما به راه و رسم شهدا پایبند نیستیم و چرا روحیه بسیجی در میان ما حاکم نبوده و این همه بدحجابی و بی غیرتی را می بینیم و سکوت می کنیم.

وی تأکید کرد: بر اساس آمارها، برای هر پست و مسئولیت تأثیرگذار در کشور، بیش از ۷۰ شهید و ۱۵۰ جانباز تقدیم شده اما چرا خروجی مواضع محکم رییس دستگاه قضا در برخورد با مفاسد و جرایم در عرصه عمل مشاهده نمی شود و چرا آن مواضع قاطع فرمانده نیروی انتظامی در برخورد با مفاسد را در عرصه میدانی نمی بینیم.

محمودی ادامه داد: مگر مدیران و مسئولان در کشور علی ابن ابیطالب حکومت نمی کنند، پس غیرت علوی و عفت فاطمی در برخی دستگاه های دولتی در کجا قرار دارد.

وی متذکر شد: ممکن است برخی از این سخنان ناراحت شوند، ولی خدایا تو شاهد باش که به عنوان وظیفه و دلسوزی این مطالب بیان شد واگر این مطالب گفته نشود، در پیشگاه خداوند و شهدا مسئول هستیم.