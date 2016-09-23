اردوغان: آمریکا دو هواپیما سلاح برای کردهای سوریه ارسال کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» در مصاحبه با بلومبرگ با اعلام این مطلب در ادامه گفت: سه روز قبل آمریکا دو هواپیمای حامل اسلحه را به شهر کوبانی ارسال کرد. این سلاح ها برای حزب اتحاد دموکراتیک و نیروهای مدافع خلق (کردهای سوریه) ارسال شدند. آنها در برابر چشمان همه جهانیان مرتکب اشتباه می شوند.

رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت: حزب اتحاد دموکراتیک و نیروهای مدافع خلق فرزندان حزب کارگران کردستان (پ ک ک) هستند که در ترکیه فعالیت می کند.

اردوغان افزود: 65 کشور عضو ائتلاف ضد داعش هستند. ما پیشنهاد کردیم باهم بر داعش پیروز شویم. اما اگر شما بین تروریست ها استثنا قائل شوید، به ترکیه لطمه وارد خواهید کرد. این گروه های تروریستی که شما از آنها حمایت می کنید، برای ترکیه ناآرامی و خطر به وجود می آورند. شما با حمایت از آنها آینده ما را در معرض خطر قرار می دهید. مثلا اگر جبهه النصره با داعش مبارزه می کند، به معنای تروریستی نبودن این گروه نیست.