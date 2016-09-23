حفظ وحدت و حمایت از ولایت موجب استحکام نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر حدادیان امام جمعه موقت شهرستان بشرویه ضمن تبریک اعیاد و میلاد حضرت موسی الکاظم (ع) گفت: تقوای الهی و پیروی از دستورات ولایت بر همگان، امری ضروری است و باید همه ما پشت ولایت بایستیم.

وی افزود: روز مباهله و مباحث مربوطه به بنیان خانواده از جمله امور حائز اهمیتی است که ائمه نیز به آن سفارش فراوان کرده‌اند.

امام جمعه موقت بشرویه در ادامه بیان کرد: حفظ حرمت در خانواده‌ها یکی از عوامل اصلی است که موجب استحکام بنیان خانواده می‌شود.

وی اظهار داشت: در نظام اسلامی نیز تاکیدات فراوانی بر استحکام بنیان خانواده‌ها شده چرا که در صورت از بین رفتن این استحکام فساد و بی بند و باری در جامعه رواج پیدا می‌کند.

حجت الاسلام حدادیان در ادامه به سخنان مقام معظم رهبری در سالروز عید غدیر گفت: در دیدار مردم با مقام معظم رهبری، بر موضوع حفظ وحدت تاکید شد چرا که اکنون دشمنان از جنگ های نظامی ناامید شده‌اند و به دنبال ایجاد تفرقه در داخل کشور هستند.

وی افزود: هوشیاری و حفظ وحدت نه تنها موجب سربلندی روزافزون ملت می‌شود بلکه استحکام هرچه بیشتر نظام را نیز در پی دارد.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه نیز ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز ماه مهر هم گفت: به برکت خون شهدا امروز شاهد امنیت و اقتدار ایران اسلامی هستیم و مسؤلان بدانند این امنیت و رفاه را مدیون خون شهدا هستند.