به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد در حرم رضوی با بیان اینکه ما هرگاه با مشکلی مواجه می‌شویم خدا را صدا می‌زنیم تا یاری‌گر ما در حل و رفع آن مشکل باشد، اظهار کرد: باید در تمامی لحظات خدا را صدا بزنیم تا به یاریمان بیاید زیرا اگر تنها در سختی‌ها یاد خدا باشیم این ذکر ما نتیجه‌ای ندارد.

وی با اشاره به اینکه در قرآن ۵ جا از یاد خدا سخن به میان آمده است، ادامه داد: در آیه شریفه ۴۱ سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه ۲۰۵ سوره مبارکه اعراف، آیه شریفه ۲۴ سوره مبارکه کهف، آیه شریفه ۸ سوره مبارکه مزمل و آیه شریفه ۶۷ سوره مبارکه انسان به این موضوع اشاره شده است.

امام جمعه مشهد افزود: باید نسبت نمازهای صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء توجه داشته باشیم و اصل نماز در یاد خدا است و اگر تمامی ذکرها را داشته باشیم اما به یاد خدا نباشیم آن نماز پذیرفته نیست و بهترین زمان برای اقامه نماز و یاد خدا در اول وقت است.

وی تصریح کرد: اواخر ماه ذی‌الحجه تجلی خاطرات ائمه اطهار(ع) است و بیست و چهارم ماه روز مباهله و روز بیست پنجم روز خانواده، روز نزول سوره مبارکه انسان و تجلی‌گری امیرمومنان است و در اسناد عظمت ولایت امام علی(ع) سندی بالاتر از قرآن کریم نداریم و از تمامی مسئولان درخواست داریم تا از برگزاری برنامه‌های ویژه در این روزها غافل نشوند، زیرا ارزش آن بالاتر از بسیاری از مراسم اعیاد و عزاها است و مهمترین نقش در انعکاس آن برعهده رسانه‌ها است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه آیه مباهله بیانگر سه حقیت است، عنوان کرد: اول اینکه دینی جز اسلام پذیرفته نیست، دوم اینکه محوریت ائمه اطهار(ع) حاکم بر همه چیز است و سوم اینکه صلابت و اقتدار اسلام مهمترین هدف است.

وی بیان کرد: اگر ارزشهای دین زیر پا گذاشته شود و خطوط قرمز دین مورد توجه قرار نگیرد و با کفر همکاری کنیم و نشست برگزار کنیم نخستین شکست بر ما تحمیل شده است.

آیت الله علم الهدی در ادامه گفت: به جای آنکه به دنبال صلابت اسلام باشیم به دنبال صلابت کفر رفتیم و متاسفانه حاضر شدیم سر هر میز مذاکره‌ای بنشینیم و حتی با کافر تفاهم‌نامه همکاری امضا کنیم و قطعا این تفاهم سودی برای اسلام و امت اسلامی ندارد.

وی ابراز کرد: مسلمانان در راه حفظ اسلام و قرآن جان خویش را تقدیم می‌کنند و آن‌وقت برخی‌ها که دم از اسلام می‌زنند با کافران پای میز مذاکره می‌نشینند.

امام جمعه مشهد هفته دفاع مقدس را بیانگر اقتدار ایران و ایرانی دانست و گفت: با برجام و مذاکره جلوی جنگ گرفته نشد، بلکه با مدافعان حرم بود و اگر چنین نبود امروز داعش در این کشور بود و وضعیتی همچون کشورهای منطقه داشتیم و آمریکا و داعش وسط کشور بودند.

وی افزود: این رویکرد غلط است که در دو دولت اصلاحات و تدبیر و امید جلوی جنگ گرفته شده و دلیل آن گفت وگوی تمدن‌ها و برجام بوده است زیرا هیچکدام از آن‌ها نفعی برای ملت ایران نداشت، بلکه با رشادت مدافعان حرم و دلسوزان نظام و انقلاب (پیروان حقیقی ولی فقیه) این کشور همچنان مقتدر و سربلند است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: رئیس جمهور در نشست سازمان ملل انتقاد کرد که طرف‌های مقابل بر تعهد خود در بحث برجام عمل نکردند و اعتراف کرد که ایران متضرر شده است.

وی با بیان اینکه دشمن اگر بداند می‌تواند در امور کشور دخالت کند ذره‌ای در راه‌اندازی جنگ تاخیر نمی‌کند، اظهار کرد: خوشبختانه دشمن حریف قدرت نظامی ایران نمی‌شود و ایران قدرت نخست دنیا و منطقه است و اگر خطایی صورت دهد، آمریکا در قدرت اقتصادی خود هم بیچاره می‌شود و مقام معظم رهبری در ملاقات با فرماندهان سپاه فرمودند باید قدرت دفاعی را به قدرت تهاجمی ارتقاء دهیم.