تکفیر یک ملت بدتر از حمله به سفارت است/ آمریکا قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با بیان اینکه مفتی اعظم عربستان در سخنانش تمام ایرانی ها با این دلیل که فرزندان آتش پرستان هستند مجوس و کافر معرفی کرده و ایرانیان را به طور عام تکفیر کرده است، اضافه کرد: وزارت خارجه از این ظرفیت عظیم هیچ استفاده نکرد و فرصت سوزی بزرگی را مرتکب شد.

وی در این خصوص با انتقاد از حوزه علمیه تاکید کرد که حوزه علمیه باید با برگزاری کنفرانس های علمی بررسی کفر ایرانیان جو بسیار سنگینی را بر علیه آل سعود و آل شیخ ایجاد می کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اینگونه حوادث نشان می دهد که موضوع امامت در حفظ و صیانت از اساس دین نقش خطیری دارد و بدون آن هر دزد و نامحرمی مفاهیم دین را ابزار و چهره دین را مخدوش می کند.

وی با اشاره به سالگرد دفاع مقدس این جنگ را ترس از هیمنه انقلاب اسلامی و به قصد مهار انقلاب و آن را جنگ نیابتی از طرف استکبار جهانی دانست و افزود: آمریکا بعد از عجز صدام تصمیم گرفت که خود مستقیما وارد عراق شده و نفوذ و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی را مهار کند اما با خسارات بسیار سنگین عراق را دو دستی تقدیم موالیان انقلاب اسلامی کرد.

عاملی جنگ در سوریه، یمن و عراق را نیز نیابتی دانست و متذکر شد: گاهی عامل اصلی پشت پرده مجبور می شود خود را آشکار کند و مفتضح شود.

وی حمله اخیر آمریکا به مواضع ارتش سوریه از این جمله است و نشان می دهد که اعتقادی به مبارزه با تروریسم ندارد و همه این حوادث نشان می دهد که آمریکا قابل اعتماد نیست و ما نباید در برابر آن از تقویت توان علمی، نظامی و اقتصادی غافل شویم.

امام جمعه اردبیل در این خصوص ساسیت اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را که برای اولین بار بر تقویت توان تهاجمی تأکید کردند، ستود.

وی همچنین با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید دو موضوع آموزش و پرورش را در تمام تحولات کشور، مهم و اصل اول ارزیابی کرد و از مسئولان این نهاد فراگیر خواست که با خرد جمعی زمینه تحول عظیم در دو مقوله آموزش و پرورش را فراهم کنند.

عاملی در خصوص تربیت دانش آموزان بر احیاء انجمن اولیاء و مربیان تأکید کرد و از اولیای دانش آموزان خواست با جدیت تمام با این انجمن همکاری کنند.

وی در عین حال از ریاست سازمان بازرسی کشور که از رئیس جمهور خواسته است مناطق آزاد اقتصادی را افزایش ندهد به شدت انتقاد کرد و بیان داشت: اگر در مناطق آزاد موجود، خلافی رخ می دهد مسئول اصلی آن شما هستید چرا اقدام نمی کنید و اگر خلافی صورت نمی گیرد چرا استانهای محروم را محروم تر می کنید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به سرشماری نفوس و مسکن طی مهر و آبان امسال عنوان کرد: نتایج حاصل از سرشماری پایه و اساس همه برنامه ریزی های کشور بوده و لازم است همگان در این خصوص همکاری کرده و بویژه با اقدام به ارائه اطلاعات از طریق فضای اینترنتی در تسهیل امور سهیم باشند.