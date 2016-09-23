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۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

کیانوش رستمی:

افتخار می کنم بسیجی هستم/مسئولین نسبت به روستائیان بی خیال نباشند

افتخار می کنم بسیجی هستم/مسئولین نسبت به روستائیان بی خیال نباشند

کرمانشاه- کیانوش رستمی قهرمان وزنه برداری المپیک خواستار توجه بیش از پیش مسئولان به مردم مناطق روستایی شد و گفت: بسیجی بودن و حضور در اردوهای جهادی یک افتخار است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش رستمی امروز جمعه به همراه مسئولان بسیج سازندگی در اردوی جهادی روستای «گله جار» بخش درود فرامان کرمانشاه حضور یافت و با مردم این روستا دیدار کرد.

وی در این دیدار به خبرنگاران، گفت: افتخار دارم که یک بسیجی هستم و در این برنامه شرکت کردم که امیدواریم فتح بابی باشد برای کسانی که می توانند در این عرصه وارد شده و کمک کنند.

رستمی خواستار توجه و رسیدگی مسئولین به مناطق محروم به ویژه روستاها شد و افزود: خود بنده نیز کارهای جهادی و کارگری را زیاد انجام داده ام و به این امر نیز افتخار می کنم.

قهرمان وزنه برداری المپیک گفت: حضور پیدا کردن در امور جهادی استرس و سختی ندارد و مسئولین باید پا به پای بسیج سازندگی در این امر دخیل باشند و افرادی که می توانند در این عرصه موثر باشند در این راه قدم بگذارند.

رستمی اظهار داشت: از مسئولین درخواست دارم به فکر جوانان که سرمایه های این مملکت هستند باشند و به آنها رسیدگی کنند که این سرمایه ها از بین نروند.

وی گفت: مسئولین همچنین تا جایی که می توانند در مواردی همچون ساخت مساجد، مدارس و ... کمک کنند و نسبت به روستائیان بی خیال نباشند و از کنار آنها راحت نگذرند.

کد مطلب 3776536

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