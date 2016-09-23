به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: باید تلاش ویژه‌ای صورت گیرد که امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدارس تامین شود تا روند تعلیم و تربیت با مشکل روبرو نشود.

وی با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوم مهرماه در کشور، بیان کرد: آمار و اطلاعات نقشی مهم و اساسی در برنامه‌ریزی دارد و نیاز است که همه مردم حضور و مشارکت کاملی در این برنامه داشته باشند.

امام جمعه بوشهر با تقدیر از خدمات بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر در دهه امامت و ولایت، خاطرنشان کرد: برنامه‌های بسیار خوبی در این ایام برگزار شد که مردم نیز استقبال مناسبی از این برنامه‌ها داشتند.

وی خواستار تلاش و عملکرد جهادی توسط مردم و مسئولان در عرصه‌های مختلف شد و ادامه داد: جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی و دیگر گونه‌های جهاد باید به خوبی اجرا شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه مسئولان باید تمام ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات مردم به کار گیرند، اضافه کرد: توسعه فرهنگ جهادی و انقلابی در همه عرصه‌ها یک ضرورت است و تشکیل تمدن نوین اسلامی با حرکت جهادی و انقلابی محقق می‌شود.

وی با اشاره به نقش برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امنیت داخلی و خارجی، افزود: در همه عرصه‌های امنیتی، دفاعی، فرهنگی، محرومیت‌زدایی، تولید فکر، اقتصادی، خدمات‌رسانی و مسائل سیاسی شاهد نقش مثبت سپاه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: متاسفانه برخی افراد مسائلی را در مورد حذف اعتبارات نیروهای مسلح، نظامی و دفاعی مطرح می‌کنند که راهی کاملا غلط است.

وی با اشاره به اینکه تعطیل‌شدن فعالیت‌های نظامی و دفاعی و بی‌توجهی به این عرصه راه را برای نفوذ دشمن باز می‌کند، تصریح کرد: اگر سامانه دفاعی دچار تضعیف شود دشمن ضمن طراحی حمله، کشور را به آشوب و وابستگی می‌کشاند.