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۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

امام جمعه بوشهر:

 تعطیلی فعالیت‌های نظامی و دفاعی راه را برای نفوذ دشمن باز می‌کند

 تعطیلی فعالیت‌های نظامی و دفاعی راه را برای نفوذ دشمن باز می‌کند

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: تعطیل شدن فعالیت‌های نظامی و دفاعی و بی‌توجهی به این عرصه راه را برای نفوذ دشمن باز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: باید تلاش ویژه‌ای صورت گیرد که امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدارس تامین شود تا روند تعلیم و تربیت با مشکل روبرو نشود.

وی با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوم مهرماه در کشور، بیان کرد: آمار و اطلاعات نقشی مهم و اساسی در برنامه‌ریزی دارد و نیاز است که همه مردم حضور و مشارکت کاملی در این برنامه داشته باشند.

امام جمعه بوشهر با تقدیر از خدمات بنیاد بین‌المللی غدیر استان بوشهر در دهه امامت و ولایت، خاطرنشان کرد: برنامه‌های بسیار خوبی در این ایام برگزار شد که مردم نیز استقبال مناسبی از این برنامه‌ها داشتند.

وی خواستار تلاش و عملکرد جهادی توسط مردم و مسئولان در عرصه‌های مختلف شد و ادامه داد: جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی و دیگر گونه‌های جهاد باید به خوبی اجرا شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه مسئولان باید تمام ظرفیت‌ها را برای رفع مشکلات مردم به کار گیرند، اضافه کرد: توسعه فرهنگ جهادی و انقلابی در همه عرصه‌ها یک ضرورت است و تشکیل تمدن نوین اسلامی با حرکت جهادی و انقلابی محقق می‌شود.

وی با اشاره به نقش برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امنیت داخلی و خارجی، افزود: در همه عرصه‌های امنیتی، دفاعی، فرهنگی، محرومیت‌زدایی، تولید فکر، اقتصادی، خدمات‌رسانی و مسائل سیاسی شاهد نقش مثبت سپاه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: متاسفانه برخی افراد مسائلی را در مورد حذف اعتبارات نیروهای مسلح، نظامی و دفاعی مطرح می‌کنند که راهی کاملا غلط است.

وی با اشاره به اینکه تعطیل‌شدن فعالیت‌های نظامی و دفاعی و بی‌توجهی به این عرصه راه را برای نفوذ دشمن باز می‌کند، تصریح کرد: اگر سامانه دفاعی دچار تضعیف شود دشمن ضمن طراحی حمله، کشور را به آشوب و وابستگی می‌کشاند.

کد مطلب 3776540

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