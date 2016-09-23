اجماع به نفع ایران درباره برجام/ آمریکا قول داد روند را اصلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن روحانی پس از بازگشت از نیویورک در فرودگاه مهرآباد و در پاسخ به سوالی درباره دستاوردهای این سفر گفت: سفر ما از سه قسمت تشکیل شده بود.

وی افزود: شرکت در اجلاس عدم تعهد و انتقال ریاست این جنبش از ایران به ونزوئلا و اعلام مواضعی که لازم بود از طرف نظام در جمع ۱۲۰ کشور عضو عدم تعهد به خوبی انجام بگیرد، از دستاوردهای این سفر بود و اجلاس یادشده هم اجلاس بسیار خوبی بود.

روحانی اظهار داشت: در حاشیه این اجلاس ملاقات هایی با سران کشورهای شرکت کننده انجام شد.

رئیس جمهور گفت: غیرمتعهدها برای ما به عنوان یک مجموعه بسیار بزرگ اهمیت دارد که ۱۲۰ کشور عضو این مجموعه هستند، البته با ناظرین تعداد اعضا افزایش می یابد.

وی تصریح کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران کشوری است که در متن قانون اساسی اش، مساله نه شرقی نه غربی و عدم تعهد تصریح شده و ویژگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها از این نظر متفاوت است بنابراین این اجلاس را باید بیشتر از خودمان بدانیم چرا که با فلسفه حقوقی و سیاسی ما کاملا منطبق است.

روحانی افزود: بحمدالله از این اجلاس به خوبی استفاده شد و در حاشیه اجلاس ملاقاتهایی انجام گرفت بطوریکه هشت ملاقات با سران و برخی از مسئولین کشورها در ونزوئلا داشتیم.

رئیس جمهور گفت:‌ البته مسائل دوجانبه را هم در جلسه با رئیس جمهور ونزوئلا دنبال کردیم.

روحانی در ادامه افزود: بخش دوم سفر ما، سفر به کوبا بود و مایل بودم که اولین سفرم به آمریکای لاتین در کشوری باشد که آن کشور از سال ۱۹۵۹ در برابر قدرت امریکا ایستادگی کرده است و الان هم چنین است.

وی ادامه داد: ‌در ملاقات هایی که داشتیم هم با آقای فیدل کاسترو و هم با آقای رائول کاسترو رئیس جمهور کوبا هر دو این مساله را تشریح می کردند که تقابل با امریکا به این زودی ها از بین نخواهد رفت، مشکلاتی که با امریکا داریم بویژه در بخش تحریم و اقتصادی همچنان خواهیم داشت و روابط ما هم به خاطر مساله تحریم هسته ای سالها بود که متوقف شده بود.

روحانی تصریح کرد: آنها بسیار خوشحال بودند از اینکه از نو می توانیم روابط اقتصادی را فعال کنیم، کمیسیون مشترک در این زمینه سریعا تشکیل می شود و محورهای کار را در جلسه مفصلی با رئیس جمهور مشخص کردیم.

پولمان را از آمریکا پس خواهیم گرفت

رئیس جمهور در ادامه به بخش سوم سفر یک هفته ای خود اشاره کرد و گفت: مرحله سوم سفرم شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.

وی افزود: سازمان ملل به خاطر اجتماع نمایندگان همه کشورها و بخشی از سران در این اجلاس برای ما مهم است که مواضع جمهوری اسلامی ایران را به خوبی تبیین کنیم و این هم ویژگی خاصی برای ایران دارد به دلیل تبلیغاتی که دشمنان اسلام علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: سخنرانی در سازمان ملل و مصاحبه با تلویزیونها و شرکت در جلسات آنها به طوری که در نیویورک سه سخنرانی و در جنبش غیرمتعهدها یک سخنرانی داشتم و سخنرانی ها مواضع ما را تبیین می کند و مصاحبه ها مسیری را که جمهوری اسلامی ایران طی می کند، تشریح می کند.

روحانی اظهار داشت: در نطق سازمان ملل نکات مهمی که مد نظر ما بود، راجع به منطقه صحبت و مواضع جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و درباره برخی کشورهای منطقه که از اصول اسلامی و انسانی خود متاسفانه تجاوز کرده اند یعنی عربستان توضیح داده شد.

وی افزود: همچنین راجع به برجام و اهمیت آن و تعهداتی که طرف مقابل ما دارد بحث شد البته مقصود ما عمدتا امریکاست.

رئیس جمهور تاکید کرد: امریکایی ها به خاطر تاخیرها و اهمال هایی که دارند مورد نکوهش قرار گرفته اند و همچنین دو میلیارد دلار اموال ایران را که به صورت غیرقانونی درسالهای گذشته تصرف کرده بودند هم در مصاحبه و هم در سخنرانی به صراحت گفته شد که ما نخواهیم گذاشت پولی را که اموال ملت ایران و بانک مرکزی است امریکا آن را ببلعد و ما در دادگاه بین المللی ایستادگی خواهیم کرد و پولمان را پس خواهیم گرفت.

همه به نقش بی بدیل ایران در منطقه معترفند

رئیس جمهور با بیان اینکه همه ۱۴ ملاقات انجام شده در نیویورک مهم بود افزود: این ملاقات ها خیلی مهم بود چرا که در همه ملاقات ها از ما درباره اوضاع منطقه و راه حل مسائل منطقه می پرسیدند.

روحانی افزود: اینکه در دنیا مطرح می شود ایران راه حل است یا مشکل، مقداری این سوال خنده دار است چون تمام سران کشورها وقتی به ما می رسند صراحتا از ما می پرسند چه کار کنیم، در مساله سوریه، عراق، یمن و کشورهای دیگر مثل لیبی سوال می پرسند بنابراین همه قبول دارند که ایران راه حل است، و کشور تاثیرگذاری است که نقش بی بدیلی در منطقه دارد.

رئیس جمهور گفت: همچنین همه از فضای پس از برجام خوشحال هستند و مقامات همه کشورهایی که با ما ملاقات می کنند می گویند سالها بود که به خاطر تحریم ظالمانه ما نمی توانستیم و مسائلی که ما داریم آنها خودشان مطرح می کنند.

وی ادامه داد: مثلا رئیس جمهور فرانسه مطرح کرد که ما این همه زحمت کشیدیم و به توافق رسیدیم بنابراین نمی شود یک کشوری بخواهد در مسائل بانکی اخلال کند و ما باید مسائل بانکی را حل کنیم، همه ملت های ما باید از این فضا استفاده کنند همان نکته ای که پیام ما برای دنیا بود که فضای پس از برجام یک فضایی است که همه باید از آن استفاده کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: البته ملت بزرگ ما می داند که از این فضا باید بیشتر مردم و کارآفرینان خودمان استفاده کنند البته سرمایه و فناوری خارجی هم در چارچوب منافع و مصالح خودمان جذب می کنیم و بلامانع است.

تذکر قاطع وزرای خارجه گروه ۱+۵ به آمریکا درباره اجرای برجام

رئیس جمهور با اشاره به اولین جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه ۵+۱ درباره برجام با حضور وزرای خارجه این کشورها در نیویورک گفت: در این جلسه، وزراء همه با قاطعیت به امریکا گفتند که این مواردی که شما انجام می دهید دقیقا با برجام منطبق نیست و باید کارتان را اصلاح کنید و امریکا هم قول داد که روند را اصلاح کند.

روحانی در ادامه مصاحبه خود در فرودگاه مهرآباد درباره تشریح اولین جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه ۱+۵ که با حضور وزیران خارجه و در نیویورک برگزار شد، افزود: اگر یکی از هفت کشوری که در این توافق با هم هستیم، تخلف، اهمال و تاخیری داشته باشد به آن کشور تذکر داده می شود و اگر موثر نبود در سطح مدیران کل جلسه گذاشته و در نهایت این جلسه در سطح وزراء برگزار می شود.

وی گفت: در نیویورک دو جلسه در سطح وزرا و مدیران کل برگزار شد و در جلسه وزراء همه با قاطعیت به امریکا گفتند که این مواردی که شما انجام می دهید دقیقا با برجام منطبق نیست و باید کارتان را اصلاح کنید و امریکا هم قول داد که روند را اصلاح کند.

روحانی تصریح کرد: این خیلی مهم است که در اولین جلسه مشترکی که تشکیل می شود شش کشور موضع واحدی دارند یعنی همان موضعی که ایران داشت موضعی بود که روسیه، چین و فرانسه هم داشت.

وی اظهار داشت: بنابراین از این نظر هم توفیقی بود به دلیل اینکه ما در برجام هم باید از فضای برجام به خوبی استفاده کنیم و هم اگر مورد و تخلفی می بینیم با قاطعیت با آن برخورد کنیم.

رئیس جمهور گفت: البته ما هم مثل همیشه و همانطوری که رهبری فرمودند اگر جایی تعهد کردیم طبق وظیفه اسلامی به تعهداتمان عمل می کنیم تا جایی که طرف مقابل به تعهدات خودش عمل کند.