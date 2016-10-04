۲۶ نفر وظیفه انجام سرشماری در میامی را برعهده دارند

محمد مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن با توجه به اهمیتی که دارد، همواره ملاک تصمیم سازی قرار می گیرد، ابراز داشت: ۱۵ مامور سرشمار و ۱۱نفر عوامل اجرایی سرشماری نفوس و مسکن شهرستان را انجام خواهند داد.

وی گفت: ماموران سرشماری میامی در ۴۹ روستا و یک شهر وظیفه برگزاری رویداد مهم سرشماری را برعهده دارند و ما انتظار داریم تا مردم با این ماموران کمال همکاری را داشته باشند چرا که موفقیت این سرشماری موفقیت نظام جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.

سرپرست فرمانداری میامی با بیان اینکه اقدامات خوبی از نظر محتوا و کیفیت در سرشماری۹۵ میامی مانند سایر نقاط کشور صورت گرفته است، افزود: مردم نقش مهمی در برگزاری این سرشماری دارند که با ارائه اطلاعات صحیح در برنامه ریزی بهتر برای توسعه و پیشرفت منطقه تاثیر گذار خواهند بود.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون ضرورت برگزاری سرشماری صحیح، گفت: همانطور که معظم له فرمودند، ارائه آمار نادرست دراین طرح ملی حرام است و مردم باید با اطمینان خیال به پرسش ها پاسخ دهند چرا که این سرشماری اهمیت فوق العاده ای دارد.

کریمی ضمن بیان اینکه با توجه به پیشرفت تکنولوژی این سرشماری با سرعت بالاتری انجام خواهد شد، افزود: این امر اما نیازمند اطلاع رسانی به مردم است که می بایست از سوی رسانه ها، روحانیان، مبلغان، مسئولان و آحاد پرسنل نهادهای دولتی صورت گیرد.

وی سرشماری نفوس و مسکن را بزرگترین رخداد آماری کشور دانست و تصریح کرد: سرشماری نفوس و مسکن از سوم تا بیست و چهارم مهرماه به صورت اینترنتی و از بیست و پنجم مهرماه تا بیست و پنجم آبانماه به صورت حضوری در درب منازل مردم انجام می شود.

سرپرست فرمانداری میامی همچنین گفت: نیروهای مجری سرشماری آموزش های لازم را دیده اند و ۱۵نفر عوامل سرشمار از بین ۸۵نفر ثبت نام کننده برگزیده شده اند لذا مردم باید اطمینان داشته باشند اکه این افراد کار خود را به خوبی صورت خواهند داد.

کریمی بیان داشت: به طور متوسط هر مامور در سه روستا وظیفه سرشماری از خانوارها را خواهد داشت اما ترجیح تمام مسئولان به حضور اینترنتی مردم در سرشماری است.