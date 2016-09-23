جنایات منافقین قابل گذشت نیست/ مسئولان به خود بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدمهدی فرهنگ دوست در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه یزد به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: جنایاتی که منافقان انجام دادند امروز حتی داعشی ها نیز انجام نمی دهند و آنها می خواستند با این اعمال نظام را سرنگون کنند اما موفق نشدند و هرگز نیز به این هدف پلید خود نخواهد رسید.

وی عنوان کرد: امروز برخی مسئولان مسائلی از جمله عذرخواهی از منافقین را مطرح می کنند اما نمی دانم چه فکری پشت این سخنان است ولی امیدوارم این افراد به خود بیایند.

فرهنگ دوست ادامه داد: منافقان در دوران دفاع مقدس در کنار صدام قرار گرفتند و به سهم خود جنایات جنگی بسیاری انجام دادند که حداقل مردم کردستان این جنایات را به خوبی به یاد دارند.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه الغدیر استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران تنها نبود، افزود: تاکنون حداقل ۵۳ کشور جهان خود به همراهی با صدام اعتراف کرده اند ضمن اینکه همه دولتهای طرف مذاکره با ایران طی سال‌های اخیر به صدام کمک های تسلیحاتی، شیمیایی و اطلاعاتی کردند.

فرهنگ دوست عنوان کرد: کمکهایی که آنها به صدام کردند، در نهایت خود آنها را به وحشت انداخت و باعث شد به عراق حمله کنند.

وی به تشریح کمک های انجام شده به صدام در طول دوران جنگ تحمیلی پرداخت و افزود: همه می دانند که صدام جنگ را آغاز کرد و حتی سازمان ملل متحد صدام را متجاوز شناخت اما امروز عده ای گوشهای خود را به رادیوهای بیگانه سپرده اند و اقداماتی انجام می دهند و سخنانی به زبان می آورند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.

فرهنگ دوست یادآور شد: به رغم همه کمک ها و حمایتهایی که به صدام شد، پیروز اصلی جنگ ما بودیم زیرا هم دفاع کردیم و هم با توکل به خدا و گوش به فرمانی ولایت اجازه ندادیم حتی وجبی از خاک ما در اختیار دشمن باقی بماند.

وی، ولایت پذیری، توکل به خدا، توسل به اهل بیت (ع) و جانفشانی مردم را از عوامل پیروزی ایران در برابر صدام و حامیانش در طول هشت سال دفاع مقدس دانست.