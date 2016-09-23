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۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

درخواست مردم روستای «گله جار» کرمانشاه برای ساخت مرکز بهداشت

درخواست مردم روستای «گله جار» کرمانشاه برای ساخت مرکز بهداشت

کرمانشاه- یکی از اهالی روستای گله جار بخش درود فرامان کرمانشاه گفت: مردم این روستا برای دسترسی به مرکز بهداشت باید ۴۰ کیلومتر را طی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی جهادی روستای «گله جار» بخش درود فرمان کرمانشاه امروز جمعه با حضور کیانوش رستمی قهرمان وزنه برداری المپیک ریو برگزار شد.

یکی از اهالی روستا در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی به خبرنگار مهر، گفت: روستای گله جار با ۵۰ خانوار و ۳۵۰ نفر جمعیت در ۳۵ کیلومتری شهرستان کرمانشاه واقع در بخش درود فرامان قرار دارد.

فیض الله حاجی علیانی با اشاره به در دست ساخت بودن مسجد این روستا توسط بسیج سازندگی، افزود: برای ساخت این مسجد حدود ۱۱۰ میلیون تومان کمک های مردمی و مابقی از طرف جهاد سازندگی و فرمانداری هزینه شده است.

وی با بیان اینکه مردم روستا از ساخت این مسجد بسیار خوشحال هستند، در مورد مشکلات روستا گفت: مردم این روستا از نداشتن خانه بهداشت در مضیقه هستند و برای مراجعه به درمانگاه باید ۴۰ کیلومتر راه را طی کنند، از این رو احداث درمانگاه یکی از انتظارات مردم روستا از مسئولین امر است.

حاجی علیانی همچنین گفت: این روستا همچنین فقط در پایه ابتدایی دارای مدرسه است، لذا از مسئولین درخواست داریم به فکر احداث یک دبیرستان باشند تا دانش آموزان موفق به ادامه تحصیل در روستای خود شوند.

کد مطلب 3776602

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