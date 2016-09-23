در توانایی امیر داعش در لبنان شک دارم/ منتظر اعترافات او هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «شیخ ماهر حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در لبنان در سخنانی بر انتظار در خصوص اعترافات «عماد یاسین» امیر داعش در لبنان تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «شیخ ماهر حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت در سخنانی اظهار داشت: در قدرت و توانایی امیر داعش که توسط نیروهای امنیتی لبنان بازداشت شد، شک دارم.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ساکنان اردوگاه عین الحلوه که پناهندگان فلسطینی هستند، از هرگونه ارتباط با گروه های تروریستی و اقدامات آن ها به دور هستند. عملیات ارتش لبنان در داخل این اردوگاه صحیح است و نیروهای ارتش فقط چند متر درون اردوگاه وارد شدند.

شیخ ماهر حمود تصریح کرد: بلاشک امیر داعش عامل ترور «سیمون طه» در اردوگاه عین الحلوه را می شناسد. فلسطینی ها نسبت به ورود ارتش لبنان به این اردوگاه واکنش های مثبتی نشان دادند. با هر نوع اظهارنظری که فلسطینی ها را مورد اهانت قرار دهد، مخالف هستیم.

وی افزود: از همگان می خواهیم که نسبت به فلسطینی ها و آرمان فلسطین حساسیت داشته باشند.

گفتنی است «عماد یاسین» امیر داعش در لبنان روز پنجشنبه بازداشت شد و منابع آگاه اعلام کردند که شیخ ماهر حمود یکی از اهداف ترور این سرکرده تروریستی در لبنان بوده است.