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۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵

۵ شهید حاصل حملات وحشیانه سعودی ها به صعده و الجوف در یمن

۵ شهید حاصل حملات وحشیانه سعودی ها به صعده و الجوف در یمن

جنگنده های سعودی مناطقی در استان های صعده و الجوف را بمباران کردند که منجر به شهادت ۵ شهروند یمنی و زخمی شدن چندین تَن دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های رژیم متجاوز سعودی همچنان به جنایات خود علیه مردم بی دفاع و مظلوم یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش جنگنده های سعودی در جدیدترین وحشی گری خود مناطقی را در استان های صعده و الجوف هدف قرار دادند که منجر به شهادت چندین شهروند یمنی شد.

در پی این حملات ددمنشانه سعودی ها ۵ شهروند یمنی از جمله یک زن جان خود را از دست دادند و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

گفتنی است جنگنده های رژیم سعودی شب گذشته استان الحدیده یمن را بمباران کردند که به دنبال آن ۲۵ غیرنظامی شهید و ۵۰ تَن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3776620

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