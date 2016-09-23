دور جدید مذاکرات صلح یمن باید آغاز شود/حملات به الحدیده محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دبیرکل سازمان ملل در سخنانی ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه جنگنده های سعودی به یمن، ازسرگیری مذاکرات صلح یمن را خواستار شد.

بر اساس این گزارش «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل در سخنانی اظهار داشت: درخواست می کنم که دور جدید مذاکرات صلح یمن با همکاری نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن از سر گرفته شود.

وی در ادامه سخنان خود حملات جنگنده های سعودی به استان الحدیده یمن که منجر به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر شد را محکوم کرد و به خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت گفت.

گفتنی است شمار قربانیان یورش وحشیانه رژیم سعودی به منطقه «الحوک» واقع در استان «الحدیده» یمن به ۲۵ شهید افزایش یافت.