عمل به اقتصاد مقاومتی برنامه اصلی سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران دوستی عصر جمعه در جمع پاسداران و بسیجیان شهرستان بناب با گرامیداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت اجرای باشکوه برنامه های این هفته تاکید کرد و گفت: باید نسل جوان انقلاب با رشادت های ملت ایران در هشت سال دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

وی با تاکید بر اینکه رهبری، مردم و ایمان سه قدرت اصلی نظام است، ادامه داد: تا وقتی که این این سه عنصر در کنار هم باشند هیچ قدرتی توان و جرات حمله به ایران اسلامی را ندارد.

فرمانده سپاه ناحیه بناب سپس با انتقاد از برخی اظهارنظرها برای کاهش قدرت دفاعی کشور گفت: کدام عقل سلیمی قبول می ‌کند که توان دفاعی کشور را کاهش دهیم درحالی که دشمن در کنار مرزهای کشورمان قرار گرفته است.

دوستی همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: عمل به اقتصاد مقاومتی رویکرد و مأموریت‌ اصلی سپاه است و بدون شک بهترین راه تحقق اقتصاد مقاومتی کمک به نیازمندان و محرومان جامعه است.

وی همچنین ادامه داد: سپاه ناحیه بناب برای محرومیت ‌زدایی و تحقق اقتصاد مقاومتی کارهای بزرگی انجام داده و بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتبار و تسهیلات برای این امر اختصاص یافته است.