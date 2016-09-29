شکست سنگین اینتر در زمین اسپارتا پراگ/ فیورنتینا با اقتدار برد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ فوتبال اروپا چهارشنبه شب ادامه یافت و طی آن در یکی از بازی های برگزار شده تیم اینتر در زمین اسپارتا پراگ شکست سنگین ۳ بر یک را متحمل شد.

در این بازی کادلچ (۷ و ۲۵) و ماریو هولک (۷۶) برای تیم اسپارتا پراگ گلزنی کردند. تنها گل تیم اینتر را نیز رودریگو پالاسیو (۷۱) وارد دروازه حریف کرد.

در یکی دیگر از بازی های برگزار شده بنفش پوشان فیورنتینا برابر قره باغ برتری مقتدرانه ۵ بر یک را رقم زدند. زاراته و باباکار هر کدام دو گل زدند و کالینیچ هم زننده دیگر گل فیورنتینا بود.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* شالکه ۳ - سالزبورگ یک

* کراسنودار ۵ - نیس ۲

* فیورنتینا ۵ - قره باغ یک

* اسلووان لیبرچ یک - پائوک ۲

* زوریخ ۲ - عثمانی اسپور یک

* استوا بخارست یک - ویارئال یک

* آژاکس یک - استاندارد لیژ صفر

* سلتاویگو ۲ - پاناتینایکوس صفر

* شاختار ۲ - براگا صفر

* خنت ۲ - قونیا اسپور صفر

* اسپارتا پراگ ۳ - اینتر یک

