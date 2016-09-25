اطلس زمین شناسی در سپیدان و سی سخت تهیه می شود

طهمورث یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناخت زمین به عنوان بستر تمام فعالیتهای بشر از جمله الزامات یک توسعه پایدار و همه جانبه است، گفت: در این راستا همچنان که شکل و ماهیت این فعالیتها پیچیده تر می شود لزوم شناخت دقیق تر فرآیندهای زمین نیز افزایش می یابد.

وی افزود: مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب در تلاش است تا در کوتاه مدت اطلاعات جامعی از پتانسیلهای معدنی به صورت شناسنامه زمین شناسی معدنی را تهیه کند تا بستر مناسب برای بهره برداری از معادن و برنامه ریزهای عمرانی فراهم شود.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز) ادامه داد: در این راستا تهیه اطلس زمین شناسی شمال سپیدان و مناطق شرقی سی سخت یاسوج آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت پیرامون جمع آوری اطلاعات آغاز شده، بیان کرد: در این راستا از داده های مطالعات قبلی و کارشناسی استفاده می شود تا بتوان نقشه زمین شناسی تهیه شود که آیا سرمایه گذاری در این حوزه مقرون به صرفه است یا خیر.

یوسفی با بیان اینکه این نقشه یک ۲۵ هزارم است، اظهار داشت: در این خصوص پنج لایه زمین از ابعاد مختلف زمین شناسی، اقتصادی، زیست محیطی، آب شناسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد.