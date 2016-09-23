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۲ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۵

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی البرز:

وقوع دو فقره تصادف در اشتهارد ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت

وقوع دو فقره تصادف در اشتهارد ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت

کرج - رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز گفت: وقوع دو فقره تصادف در شهرستان اشتهارد باعث مصدوم شدن پانزده نفر شد.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عصر امروز جمعه دوم مهر ماه ساعت ۱۸:۳۵ تماس مردمی با واحد تریاژ تلفنی این مرکز خبر از وقوع حادثه تصادف بین دو خودرو پراید و «پی.کی» در جاده کمربندی اشتهارد به سمت بویین زهرا می دهد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی البرز با بیان اینکه این حادثه ۸ مصدوم داشت که ۵ نفر از آنها به بیمارستان الزهرا اشتهارد منتقل شدند و ۳ نفر از خدمات درمان در محل بهره بردند، افزود: ساعت ۱۹:۵ دقیقه تصادف دیگری در جاده اشتهارد به سمت پلنگ آباد بین دو دستگاه خودرو پراید و پژو به مرکز اعلام شد.

وی گفت: این بار دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل اعزام شدند.

بابایی بیان کرد: یک نفر از مصدومان توسط همکاران هلال احمر به بیمارستان الزهرا اشتهارد منتقل و شش نفر دیگر توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان های دکتر شریعتی و شهید مدنی کرج منتقل شدند.

کد مطلب 3776725

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