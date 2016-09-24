آماری از شهدای ورامین/۳۳۶شهید زیر۲۰سال در میان شهدای دیار۱۵خرداد

امیر پورجوادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در جریان جنگ تحمیلی، ملت ایران با تکیه بر ایمان الهی و تبعیت از رهبری امام راحل، توانست تمامی نقشه ها و توطئه های دشمن را خنثی کرده و به یک پیروزی بی نظیر دست پیدا کند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود: جنگ تحمیلی به عنوان یک الگو برای ملت های آزادی خواه جهان به حساب می آید که می توان در سایه مبازره و مقاومت و با تکیه بر ایمان الهی و رهبری آگاه، در برابر قدرت های مستکبر و زورگو ایستاد.

۳۳۶ شهید شهرستان ورامین زیر ۲۰ سال سن داشتند

وی ادامه داد: شهدای هشت سال دفاع مقدس به خوبی درس عاشورا و کربلا را فرا گرفته و به عنوان فارغ التحصیلان مکتب سرخ حسینی به حساب آمدند و تاریخ به خوبی به شجاعت، ایثار و فداکاری این شهدا گواهی می دهد.

پورجوادی با تأکید بر این نکته که شهدا با تقدیم خون مطهرشان، درخت انقلاب اسلامی را بارور و عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را رقم زدند، اضافه کرد: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون خون مطهر شهدایی است که از بهترین سرمایه های خود برای حراست از این سرزمین گذشتند.

وی یادآور شد: شهرستان ورامین نیز در جریان هشت سال دفاع مقدس به وظیفه و رسالت خود عمل کرد و مردم این منطقه توانستند بار دیگر پیوند خود را با ارزش های اسلامی و انقلابی به معرض نمایش بگذارند.

ورامین ۱۹۹ شهید بین ۲۱ الی ۲۵ سال را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین تأکید کرد: تقدیم بیش از ۳۳۶ شهید زیر ۲۰ سال در شهرستان ورامین، نشان دهنده آن است که نوجوانان و جوانان این منطقه به خوبی به رسالت خود عمل کرده اند.

پورجوادی با تشریح سن شهدای شهرستان ورامین در هشت سال دفاع مقدس یادآور شد: تقدیم ۱۹۹ شهید ۲۱ الی ۲۵ ساله و ۹۰ شهید ۲۶ الی ۳۰ ساله نیز در تاریخ دفاع مقدس شهرستان ورامین به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین شهرستان ورامین ۲۹ شهید بین ۳۱ الی ۳۵ سال و ۹۳ شهید بالای ۳۶ سال را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که همچنان نام و یادشان در اذهان باقی مانده است.

ورامین تا پیش از شروع جنگ تحمیلی ۱۶ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرد

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین یادآور شد: هم اکنون ۲۳ گلزار شهدا در شهرستان ورامین میزبان شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بوده و روح معنوی در این اماکن مقدس حاکم است.

پورجوادی متذکر شد: از طرف دیگر بیش از ۶۱۰ شهید دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی در شهرستان ورامین مدفون بوده و مابقی شهدا در نقاط دیگر کشور از جمله بهشت زهرا آرمیده اند.

وی با اشاره به این نکته که شهرستان ورامین قبل از آغاز دفاع مقدس نیز شهدای گرانقدری را تقدیم انقلاب و نهضت اسلامی کرده است، گفت: شهرستان ورامین، تقدیم ۱۶ شهید دلاور و شجاع را تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین یادآور شد: پس از دوران جنگ تحمیلی نیز شهرستان ورامین، روحیه شهادت طلبی خود را حفظ و مردم این منطقه، ۵۸ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کردند که در این میان، تقدیم ۲۸ شهید مدافع حرم، مانند نگینی بر تارک آسمان دیار ۱۵ خرداد می درخشد.

وی گفت: ۲۴ شهید دوران دفاع مقدس ورامین مربوط به سال ۵۹، ۳۷ شهید متعلق به سال ۶۰ و ۱۰۷ شهید نیز در سال ۶۱ برای دفاع از کیان انقلاب اسلامی، خون مطهر خود را نثار کردند.

پورجوادی تأکید کرد: ۱۳۵ شهید متعلق به سال ۶۲، ۳۷ شهید در سال ۶۳ و ۳۷ شهید در سال ۶۴، به همراه ۱۳۶ شهید در سال ۶۵ نیز در راه دفاع از انقلاب اسلامی، خون خود را فدا کردند و در هر یک از سال های ۶۶ و ۶۷ نیز ۶۶ شهید ورامینی به شهادت رسیدند.

وی متذکر شد: امروز رسالت همه ما پاسداری از خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است که برای دفاع از این سرزمین، از بهترین سرمایه های خود گذشتند تا امروز ملت ایران در آسایش و امنیت به سر ببرد.