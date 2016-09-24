اخذ عوارض و گمرکی از بومیان جزیره قشم ناحق است

حجت السلام رضا جوکار در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد اظهاراتش در خطبه های نماز جمعه این هفته که گرفتن عوارض از بومیان جزیره قشم را ناحق و پول زور عنوان کرده بود بیان داشت: سازمان منطقه آزاد از مردم بومی برای ورود به جزیره عوارض می گیرد که این همان پول زور است که هیچ جای دنیا مرسوم نیست که کسی برای وارد شدن به خانه خودش، مبلغی را پرداخت نماید.

وی با بیان اینکه در قبال این پول و عوارض چه امکانات یا خدمات رسانی به مردم و مسافران ارائه می شود، خاطرنشان کرد: در محل بندر پل و لافت وهمچنین در مسیر بندرلافت تا شهر درگهان که فاصله قریب به ۶۰ کیلومتر را دارد هیچ گونه سرویس بهداشتی و نماز خانه مناسب وجود ندارد. آب آشامیدنی سالم وکافی از جانب منطقه آزاد و همچنین محل پهلوگیری استاندارد نیست.

وی ابراز داشت: برخی با بهاء دادن و جذب افراد غیر ایرانی نظیر کشور افغانستان به دنبال جلوگیری از ورود سرمایه گذاران و تجار داخلی در برخی مناطق قشم هستند.

این مسئول در ادامه، به سخنان برخی دولتمردان درخصوص نپرداختن ائمه جمعه ها به مباحث سیاسی کشور اشاره و تصریح کرد: بعضی از مسئولان پا را از گلیم خود درازتر کرده و می گویند ائمه جمعه درباره تقوای الهی فقط صحبت کنند و کاری به فعالیت های سیاسی دولت نداشته باشند که این عین همان حرف شاه ملعون است که می گفت روحانیت کاری به سیاست نداشته باشد و به دنبال دین مردم باشد.

به گفته وی، ائمه جمعه ها مانند چتری بالای سر همه مردم هستند که بدون هیچ گونه وابستگی جناحی پیگیر مشکلات مردم و جامعه هستند و چه بسا بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه با همین گفتن و پیگیری های ائمه جمعه ها به سرانجام مطلوبی رسیده است.