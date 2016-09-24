نقد نمایش با حضور اعضای کانون منتقدین تئاتر ایران در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، منتقد تئاتر و نایب رئیس کانون منتقدین تئاتر ایران صبح شنبه در نشست نقد و بررسی نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته اظهار داشت: فلسفه و تکیه نویسنده نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته بر روی باورها، هویت و فرهنگ بومی است.

رضا آشفته گفت: اینها باعث شده که ما با یک متن و درامی مواجه شویم که اصالت های خودش را دارد و این می تواند امتیاز اولیه‌ای باشد که به یک متن وارد است.

آشفته بیان داشت: متن مناسب و اثرگذار متنی است که در مواجه با مخاطب وارد چالش کند و از این جهت متن این کار که نسبت به زندگی پیرامونی انگیزه دارد و ما در مواجه با متن کار شاهد یک متن چالش مند هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: اینکه کارگردان نمایش بررسی نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته نسبت به زندگی پیرامونی خود بی تفاوت نیست و دغدغه دارد بهترین انگیزه ای است که هر کسی پای کار می نشیند به داده های قبلی وی بسیار سنجیده تر می شود.

نقد، کوبیدن اثر و تعریف صرف از آن نیست

عضو کانون منتقدین تئاتر ایران و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در نشست نقد و بررسی نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته اظهار داشت: برعکس تصوری که متاسفانه عده ای از نقد به وجود آورده اند و اتفاقا منتقد نیستند، نقد کوبیدن اثر و تعریف صرف از آن نیست.

مهرداد ابروان گفت: نقد ورود به دنیای اثر و کالبدشکافی آن است و قضاوت در مورد اثر را باید به مخاطب واگذار کرد.

ابروان بیان داشت: اینکه منتقدی بیاید و کاری را به شدت بکوبد و یا کاری را در سطح یک اسطوره بالا ببرد هر دو غلط است و می توان گفت که هر دو به جای مخاطب فکر کردن است.

وی در ادامه بیان داشت: منتقد تنها باید به بررسی، تبیین و تجزیه و تحلیل اثر بپردازد و وقضاوت با مخاطب است؛ تعریفی که از منتقد شده این است که نقد واسطی بین دنیای اثر و مخاطب است.

ابروان تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما آنچنان که باید نقدها خیلی در حوزه تئاتر راهگشا نبوده اند ولی در حوزه سینما در جنبش موج نو فرانسه شما می بینید که منتقدان سینما پرچمدار بودند و برخی مثل روسو و ... بعدها خود آنها از جهان نقد به سمت فیلمسازی رفته اند و اثرگذار بوده اند.

در تئاتر مدرن بازیگر تنها روی صحنه ایفای نقش می کند

محمدرضا شهبازی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر اظهار داشت: اینکه ما در یک شهری با امکانات حداقلی تئاتر کاری را با 6 بازیگر روی صحنه ببریم بسیار امیدوار کننده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت: وقتی دیدم که برای دیدن این نمایش تماشگر خیلی خوبی در سالن پلاتو حضور یافته و درست است که ظرفیت این سالن محدود است اما همین که تماشاگر برای دیدن نمایش شما آمده و در سالن جای خالی نبود بسیار خوشحال شدم و این یک نکته مثبت اجرای شما بود.

شهبازی بیان داشت: کارگردانی این کار و تصویرسازی خیلی خوب بود ولی اتفاقی که باید می افتاد در ریتم نمایشنامه است که احساس می کنم بازیگران نمایش در جاهایی که ریتمی پیدا نکرده بودند و بخشی از این امر به کارگردان برمی گردد، بازی ها در بخش هایی افت می کرد.

این دکترای مردم شناسی تئاترادامه داد: نیاز داشت تا آنجا کارگردان با میزانسن ها و حرکاتی که انتخاب می کرد این مشکل را حل کند؛ چرا که بازیگر این نمایش در یک محیط ساکن، بسته و پر از آب به اجرا می پرداخت و نیاز بود گاهی با سکوت و نگاه کردن مفاهیم نمایش را به تماشاگر انتقال بدهید.

شهبازی اضافه کرد: چیزی که در تئاتر مهم است این است که تماشاگر شما می تواند به صورت ذاتی نمایش شما را درک کرده، بفهمد و خیلی خوب هم تحلیل و نقد کند و هیچ موقع اینطور نیست که چون کسی تحصیلکرده و متخصص تئاتر نیست پس نتواند تحلیل و نقد تئاتر کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اتفاقا گاها تماشاگرانی که تحصیلات تئاتری ندارند خیلی بهتر کار ما را نقد می کنند؛ چرا که آنها صادقانه و خالصانه‌تر نقد می‌کنند و بنابراین باید دیدگاه‌های مختلف را در نقد بشنویم.

نباید در تئاتر روی صحنه ادا درآورد

شهبازی خاطرنشان ساخت: اتفاقی که در اجرای بازیگران این نمایش افتاد این است که میزانسن‌ها نباید لو برود که در این نمایش در مواردی شاهد آن بودیم و برخی بازیگران در این کار میزانسن‌ها را اصطلاحا لو می‌دهند و باید به این نکات دقت کنید.

وی بیان کرد: در دوره رنسانس هنرپیشه‌ها روی صحنه می رفتند که خود را نشان دهند و بگویند که ما هم هستیم ولی در تئاتر مدرن بازیگر تنها روی صحنه می رود که نقش خود را ارائه دهد و من مخاطبی نیز که در سالن نشسته‌ام با بازیگر ارتباط برقرار کنم و بازیگر برای خودنمایی روی صحنه نمی‌رود و کارگردان هر نمایشی باید این فرآیند را رصد کرده و مدیریت کند.

این دکترای مردم شناسی تئاتر افزود: نباید در تئاتر روی صحنه ادا درآورد؛ چرا که ادا درآوردن تا بازی کردن در روی صحنه را مخاطب متوجه می شود و در این نمایش نیز گاهی این مقوله بازی خوب بازیگران را تحت الشعاع خود قرار می داد.

شهبازی متذکر شد: امیدوارم که شما قدر شرایط کار خود را بدانید؛ چرا که در کمتر استانی در یک شهرستان آن اهالی نمایش اینگونه دور هم جمع شده و کار می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت: اینکه این تعداد اساتید، پیشکسوتان و بزرگان تئاتر استان و کشور برای نقد این کار در گناوه حضور پیدا کنند، نشان از اعتبار و توانمندی کارگردان این نمایش است و باید از فرصت فراهم آمده شده اگر اهل هنر و تئاتر هستید به نحو شایسته استفاده کنند و این نشان دهنده پتانسیل بالای گناوه در عرصه تئاتر استان و کشور است.