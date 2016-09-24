به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دوگانه کوهستان کراس به مناسبت هفته دفاع مقدس به همت هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم و با همکاری شهرداری منطقه ۲ در بوستان جوان قم در مسافت نیم کوتاه برگزار شد.



در این مسابقات که غروب جمعه در بوستان جوان به پایان رسید ورزشکاران در ابتدای رقابت، مسابقات ۲۵۰۰ متری را دویدند و سپس وارد مرحله دوم مسابقه شامل طی مسافت ۱۰ هزار متری با دوچرخه شدند.



در سومین بخش از مسابقه، ورزشکاران مسافت ۱۲۵۰ متری را دویدند و به خط پایان رسیدند که در بخش بزرگسالان حسین مظفری زودتر از سایرین به خط پایان رسید و قهرمان شد و علیرضا تنباکویی دوچرخه سوار خوشنام قم در بخش جاده نایب قهرمان شد و مهدی دانش به مقام سوم رسید.



در رده سنی جوانان محمد مهدی شمس پیش از رقبا و با بهترین رکورد به مقام نخست دست پیدا کرد و عناوین دوم و سوم به مجتبی رئیس الذاکرین و محمد محمدحسینی اختصاص پیدا کرد تا پرونده این مسابقات جذاب بسته شود.



برگزاری این رقابت‌ها پیش درآمدی بر برگزاری لیگ ورزش‌های سه گانه جام شهدای نیروی انتظامی استان قم است که قرار است روز جمعه ۱۰ مهر ماه مرحله نخست خود را پشت سر بگذارد و قرار است این رقابت‌ها در ۳ مرحله کوتاه موسوم به Sprint Distance انجام شود.



در این مسابقات شرکت کنندگان در دریاچه جوان قم شنا می‌کنند و کار را به دویدن و دوچرخه سواری ادامه خواهند داد و برگزاری این مسابقات کار مشترکی از سوی هیئت ورزش‌های سه گانه استان قم، هیئت دوچرخه سواری استان قم و نیروی انتظامی قم است.